Futuro Osimhen, nuovo colpo di scena: l’ultima mossa del PSG è quella decisiva

Nuovo ribaltone della telenovela Osimhen: da Parigi l’ultima mossa decisiva per rimpiazzare Goncalo Ramos, ed ecco che salta la convocazione

Victor Osimhen, come già noto, non prende parte ad amichevoli e partite ufficiali del Napoli. C’è un accordo tra società e calciatore, sul quale Conte non può intervenire. Chiaramente, questo impasse sta facendo innervosire il mister, che si aspettava una situazione differente. E avrebbe voluto avere il suo attaccante titolare – Romelu Lukaku – già nel ritiro di Castel di Sangro.

Nel frattempo, dopo i colloqui tra il club azzurro e il Chelsea per l’acquisto del belga e la cessione dell’attaccante nigeriano, a Parigi è scoppiata l’emergenza in attacco. Il PSG ha bisogno di un nuovo centravanti, perché alla prima giornata contro il Le Havre Goncalo Ramos ha riportato un brutto infortunio alla caviglia che lo terrà fuori almeno 3 mesi dopo l’operazione. Per questa ragione, sembrava poter esserci una nuova speranza di riallacciare i rapporti tra il Napoli e il PSG, ma la dirigenza del club francese starebbe virando su un altro profilo e l’indizio sembra chiarissimo a tutti, persino a Victor.

PSG su Lookman, Osimhen resta ancora al Napoli

A seguito dell’infortunio dell’attaccante portoghese, gli uomini di Nasser Al-Khelaifi si sono mossi subito per trovare una soluzione adeguata e regalare a Luis Enrique un nuovo calciatore. Il Paris Saint-Germain ha chiesto informazioni all’Atalanta per acquistare il cartellino di Ademola Lookman, connazionale di VO9, e proprio pochi istanti fa i bergamaschi hanno diffuso la lista dei convocati per la trasferta a Lecce, escludendo il loro talento nigeriano. Secondo quanto riporta Sky Sport, Lookman ha chiesto a Gasperini di non essere convocato.

L’attaccante della Dea può svolgere sia ruolo di sottopunta, che di esterno. Non è chiaramente una punta come Osimhen, ma ha caratteristiche decisamente differenti. Per il suo cartellino, la famiglia Percassi chiede almeno 55 milioni di euro. Praticamente, ben oltre la metà di quanto chiede il Napoli per il suo centravanti, il quale ha una clausola rescissoria di circa 130 milioni di euro.

Se l’affare dovesse andare in porto e i parigini dovessero ritenere il reparto offensivo completato, per Victor Osimhen si chiuderebbe la strada del ritorno in Ligue 1. Resta chiaramente la Premier League, ma il Chelsea vuole uno sconto da parte di De Laurentiis. Per ultimo, c’è l’Arabia che può tornare alla carica sul centravanti azzurro. Già l’anno scorso il Napoli ha rifiutato un’importantissima offerta proveniente dalla Saudi League.