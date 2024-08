Mercato Napoli, si complica lo scambio Osimhen-Lukaku: l’incredibile richiesta del club inglese!

In casa Napoli non è stato ancora risolto il futuro di Victor Osimhen. Gli ultimissimi dettagli circa le operazioni del club azzurro in entrata.

Sono giorni caldi in casa Napoli, ancor più sul fronte mercato. Ormai, da diverse settimane, è in bilico il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ormai fuori dal progetto, motivo per il quale si starebbe cercando un nuovo club. La situazione è però più complessa del previsto, vista la clausola rescissoria presente nel contratto. Il valore si aggira intorno ai 120 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dai club interessati.

A risolvere la situazione, potrebbe essere il Chelsea che “possiede” l’erede di Victor Osimhen. Infatti, con l’avvento di Antonio Conte in panchina, il Napoli ha deciso di puntare in modo concreto su Romelu Lukaku. Quest’ultimo, ha già l’accordo con gli azzurri ma non può approdare in Campania a causa delle richieste degli inglesi. Nelle ultime ore, si è tornato a parlare di un possibile scambio che però continua ad avere grossi problemi.

Scambio Osimhen-Lukaku, l’affare non decolla: le ultime

L’asse di mercato Napoli-Londra continua ad essere molto caldo. Da una parte Victor Osimhen, dall’altra Romelu Lukaku. I due calciatori potrebbero fare il percorso inverso, ma prima occorre l’accordo tra le società proprietarie dei cartellini. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’idea legata allo scambio non decolla a causa delle richieste e della volontà del club inglese. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.