David Neres in Italia, ma l’annuncio di Manna su DAZN spiazza tutti

A pochissimi minuti dall’inizio della partita, l’annuncio di Giovanni Manna ai microfoni di DAZN su David Neres

E’ praticamente fatta per il nuovo acquisto del Napoli, che è sbarcato in Italia e dovrà effettuare le visite mediche nelle prossime ore. Nonostante l’affare sia ormai pronto per essere confermato, Giovanni Manna predica calma.

David Neres sarà un nuovo calciatore azzurro. Il giocatore ha chiesto al Benfica di essere ceduto per cambiare aria. Il club azzurro ha intavolato una trattativa nelle ultime settimane, fino a chiudere con i lusitani per l’acquisto del brasiliano a circa 28 milioni di euro, bonus inclusi.

Prima di Verona-Napoli, Giovanni Manna ha commentato così l’operazione Neres: “Non è ancora chiusa”. Il giornalista da bordocampo fa notare al direttore sportivo del Napoli che il calciatore è stato appena avvistato in Italia. Ma l’ex dirigente Juve prova a non farsi tradire: “E’ in vacanza in Italia“. La “smentita” arriva dai social, poiché girano video con Maurizio Micheli che accoglie in aeroporto il calciatore.

In realtà, lunedì 19 agosto David Neres andrà a Villa Stuart a Roma per le visite mediche da sostenere per conto del Napoli. Il giocatore avrebbe accettato un contratto da circa 2,5 milioni a stagione.