Poker di colpi Napoli, Conte resta in attesa: possibile rivoluzione Napoli

Il Napoli vuole regalarsi nuovi calciatori pronti a dar man forte alla causa. Pronti 4 colpi in entrata per far felice mister Antonio Conte

Prosegue la pianificazione del mercato in entrata del Napoli, che al momento non può concludere numerose operazioni in fila per via della spinosa questione relativa alla cessione di Victor Osimhen, per cui non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il suo staff stanno cercando di risolvere quanto prima questo inceppo, per poi fiondarsi con prepotenza sugli obbiettivi di mercato.

Mister Antonio Conte sa delle difficoltà che la propria società sta fronteggiando, ma si aspetta comunque di essere accontentato per poter svolgere al meglio il proprio (complesso) lavoro, che ha accettato qualche settimana fa con grande entusiasmo. Il d.s. Giovanni Manna ha già pronti 4 nomi da inserire in rosa, per concludere definitivamente la rivoluzione tecnica intrapresa lo scorso luglio.

Calciomercato Napoli, Conte aspetta 4 regali dal presidente: il primo sarà David Neres

Antonio Conte sta preparando la prima gara di Serie A dei suoi nuovi ragazzi dovendo far i conti con più di qualche grattacapo. Il mercato sin qui ha regalato gli innesti di Buongiorno, Marin e Spinazzola, ma per considerarsi completa la rosa ha bisogno ancora di diverse pedine, soprattutto a centrocampo, considerando che nella prima uscita dei partenopei con ogni probabilità in mediana saranno arruolabili i soli Lobotka ed Anguissa, dato che i loro sostituiti sono al centro di vicende di mercato.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube, il Napoli sta pensando di regalare al proprio mister 4 rinforzi non appena possibile, per puntare concretamente al ritorno nella massima competizione europea già dal prossimo anno:

Conte aspetta 4 regali da ADL: David Neres è ormai dentro il cilindro, operazione da 25 milioni di euro. Il discorso Gilmour è avanzato. McTominay resta un obiettivo concreto. Si attende di sbloccare la cessione di Osimhen per l’arrivo di Lukaku

Il primo della lista è da considerare un nuovo calciatore azzurro. Il Napoli ed il Benfica stanno definendo gli ultimi dettagli per ufficializzare l’arrivo del classe ’97 nel capoluogo campano, che avverrà dopo l’incontro di campionato dei lusitani contro il Casa Pia, in programma domani alle ore 21.30.

Un’operazione molto importante per smuovere il torpore dell’ultimo periodo, con il brasiliano che viaggerà verso l’Italia nella giornata di domenica e poi sosterrà le visite mediche di rito nella mattinata di lunedì, come riportato da SkySport. L’acquisto di Neres non sarà dunque l’unico, i tifosi azzurri possono tirare un sospiro di sollievo, ma il tempo stringe e bisogna farsi trovare pronti.