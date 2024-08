Ngonge-Napoli, l’avventura è già ai titoli di coda? Il club valuta una clamorosa ipotesi

Il Napoli continua a cedere gli esuberi presenti in rosa. L’ultimo che potrebbe lasciare il club è Cyril Ngonge.

Sono giorni importanti in casa Napoli sul fronte mercato e non solo. Gli azzurri, hanno dato vita ad una vera e propria rivoluzione in rosa, visto anche l’arrivo di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha le idee chiare per la sua squadra e non intende scendere a compromessi. Infatti, l’allenatore ha identificato coloro che sono liberi di cercarsi una nuova sistemazione.

La società, infatti, starebbe lavorando proprio in questa direzione. La speranza è quella di “piazzare” tutti i calciatori esclusi dal progetto, in modo tale da guadagnare introiti importanti da reinvestire sul mercato. Uno dei nomi in uscita è quello di Cyril Ngonge, ormai sempre più ai margini. Stamane, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro dell’ex Hellas Verona.

Ngonge vicino alla cessione: c’è il Bologna in pole

Il Napoli è pronto a salutare Cyril Ngonge. L’esterno azzurro non è centrale nel progetto di Antonio Conte, motivo per il quale la cessione appare l’opzione più adeguata. Come riportato da “TuttoSport.com” a complicare ulteriormente le cose, sarà l’arrivo di David Neres che sottrarrà ulteriore spazio all’ex Hellas Verona. Sulle tracce di quest’ultimo c’è il Bologna, con Vincenzo Italiano che accoglierebbe volentieri l’esterno offensivo.

La trattativa non è ancora ai dettagli, ma nelle prossime ore potrebbero esserci delle notizie importanti. Infatti, negli ultimi giorni di mercato, il Napoli proverà a modificare ancora la rosa per provare quantomeno ad assecondare le richieste di Antonio Conte.