Mercato Napoli, spunta un nome nuovo per il centrocampo: Manna pesca in Liga

Un nome nuovo per il centrocampo del Napoli: Giovanni Manna ci sta lavorando proprio in queste ore.

Il mercato del Napoli non riesce a sbloccarsi. Lo ha detto chiaramente Antonio Conte in conferenza stampa, spiegando come la situazione sia complicata ma che al tempo stesso ha bisogno di una sterzata in tempi brevi. Il Napoli corre il rischio di cominciare la stagione con troppe pedine mancanti ed esuberi che non rientrano nei piani del tecnico.

Giovanni Manna sta cercando di trovare soluzioni ottimali per quelle che sono le richieste del tecnico: il caso Osimhen resta centrale, come lasciato intendere anche dallo stesso Conte, vista la necessità di avere un introito importante per dare linfa proprio al mercato in entrata.

Mercato Napoli, il nome nuovo è Ivan Martin: le ultime

Dopo l’addio a Marco Brescianini, passato all’Atalanta, il Napoli sta seguendo altri profili. Quello di Billy Gilmour è il più accreditato e sembra pronto a diventare un nuovo calciatore azzurro, andando così a dare manforte ad Anguissa e Lobotka. Serve, però, ancora qualcos’altro.

Secondo quanto riportato in queste ore da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, il direttore sportivo del club partenopeo starebbe lavorando per un nome nuovo: Ivan Martin. Manna lo avrebbe chiesto in queste ore al Girona e si stanno studiando le possibili soluzioni. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro.