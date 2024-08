McTominay non rientra nei parametri del Napoli: spunta l’incredibile richiesta del Manchester United!

McTominay è nel mirino del Napoli per rinforzare il centrocampo. Le ultimissime sull’affare condotto dal DS Manna e non solo.

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. In modo particolare, tra le file azzurre si starebbe provando a rinforzare la mediana. Infatti, Antonio Conte ha chiesto delle alternative importanti per rinforzare la rosa. La società starebbe lavorando proprio in questa direzione, anche se resta difficile individuare il profilo adeguato.

Negli ultimi giorni, si è parlato a lungo di Scott McTominay. Quest’ultimo è attualmente in forza al Manchester United, ma non risulta essere incedibile. Infatti, i contatti con il club inglese sono già stati avviati. Dalle prime chiacchierate esplorative, sono però apparsi dei problemi importanti per il club capitanato da Aurelio De Laurentiis.

McTominay si allontana dal Napoli: spaventano le richieste!

Con ogni probabilità, Scott McTominay non vestirà la maglia del Napoli. Dopo i primi contatti con il Manchester United, la trattativa non è decollata. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” si tratta di un profilo molto importante, ma le richieste del club inglese sono elevate. Infatti, il valore del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza il prossimo anno.

Oltre a ciò, a complicare ulteriormente le cose ci ha pensato il calciatore. Quest’ultimo, anche in termini di ingaggio ha le idee molto chiare e chiede cifre importanti. Tutto ciò, non sposa i piani del Napoli che molto probabilmente abbandonerà la pista.