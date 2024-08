Seguito dal Napoli, la sorpresa del campionato va alla Fiorentina

La sorpresa della passata stagione di Serie A giocherà alla Fiorentina: era stato seguito anche dal Napoli e dall’Inter, concorrenza sbaragliata

La Fiorentina continua ad essere grande protagonista di quest’estate di calciomercato. Tutto è cominciato con l’arrivo di Raffaele Palladino, tra i nomi fatti come successore di Calzona, prima di chiudere definitivamente l’intesa con Antonio Conte. Commisso ha puntato sul tecnico napoletano, che al Monza ha fatto davvero molto bene, dimostrando coraggio e carattere.

La Viola si è rinforzata a centrocampo e in attacco. Ha convinto Amrabat a restare dopo la cessione in prestito al Manchester United; ha eliminato qualche elemento deludente della passata stagione e ha cercato giocatori da rilanciare, come Moise Kean o David De Gea, fermo oltre un anno dopo l’addio ai Red Devils. Tra gli acquisti più importanti c’è chiaramente quello di Colpani, che conosce perfettamente Palladino avendolo avuto al Monza. Tecnico subito accontentato dalla dirigenza. E altro pallino fisso, seguitissimo anche dal Napoli per l’attacco, era Albert Gudmundsson, che presto si aggregherà alla formazione toscana.

Gudmundsson lascia il Genoa: sarà un nuovo calciatore della Fiorentina

Il Napoli a lungo ha seguito le tracce dell’islandese, obiettivo di mercato anche dell’Inter. Alla fine la meglio l’ha avuta la Fiorentina. Dopo una stagione disputata a quei livelli, trascinando la squadra di Gilardino ben fuori dalle zone pericolose di bassa classifica, era davvero complesso convincere il giocatore a restare al Genoa.

E così, Gudmundsson lascia il Marassi per giocare all’Artemio Franchi. L’operazione tra Genoa e Fiorentina prevede il trasferimento di Albert col prestito oneroso di 8 milioni con la formula del diritto di riscatto fissato a 17 milioni, sottolinea Sky Sport. Nella giornata del 16 agosto il calciatore raggiungerà Firenze per visite mediche e firma sul nuovo contratto. Potrebbe essere anche arruolabile per la prima giornata di campionato contro il Parma, in programma sabato 17 agosto.

Dunque, il Genoa si è privato di Retegui e Gudmundsson in poche settimane, perdendo di fatto due giocatori importanti da rimpiazzare il prima possibile. Il Napoli aveva da tempo abbandonato la pista del calciatore islandese, poiché ha virato su altri profili come David Neres. Anche quest’operazione sta per concludersi, a cifre complessive molto simili.