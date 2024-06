Calciomercato Napoli, annuncio ufficiale su Gudmundsson: parla il presidente

Il patron rossoblù fa sognare i tifosi azzurri, le sue parole sul futuro del fuoriclasse islandese sorprendono tutti.

Lo sguardo del Napoli è puntato all’imminente sessione di calciomercato, i partenopei sono pronti a mettere a segno importanti colpi che aumentino lo spessore della rosa. L’uomo che indicherà la via sarà senza alcun dubbio Antonio Conte, il neo allenatore azzurro ha già comunicato, alla dirigenza, i reparti da modificare. Giovanni Manna, dunque, è in prima linea per regalare acquisti di livello all’ex tecnico del Tottenham che attende di essere soddisfatto. Proprio il direttore sportivo ha da tempo inserito Albert Gudmundsson nella propria lista dei desideri, il talento genoano è reduce da una grande stagione ed è pronto al salto di qualità. Sulla possibile partenza dell’islandese si è espresso direttamente il presidente rossoblù, il suo annuncio sta scatenando le fantasie del popolo di fede napoletana.

Napoli, Zangrillo su Gudmundsson: “Gli auguriamo il meglio”

Albert Gudmundsson è tra i nomi in orbita Napoli, il fantasista di proprietà del Genoa è stato accostato ai campani. Nelle ultime ore, il presidente Zangrillo si è reso autore di un annuncio sul futuro del giocatore che sta facendo sognare i tifosi azzurri. Di seguito quanto dichiarato dal patron sul palco del ‘Festival della Serie A’:

“Gudmundsson è uno dei ragazzi a cui vogliamo bene, gli abbiamo augurato di inseguire il suo sogno come avevamo fatto con Dragusin“.

Queste le parole di Zangrillo che pare aver lasciato il via libera per la partenza del giocatore, oggetto del desiderio di tanti club di Serie A ma non solo. Il Napoli segue con attenzione gli sviluppi del futuro dell’islandese che potrebbe fare al caso di Antonio Conte.

Lo stesso Gudmundsson aveva in precedenza espresso la propria volontà di solcare palcoscenici prestigiosi, ovvero la tanto ambita Premier League. Tuttavia, il suo futuro lontano da Genoa potrebbe essere ancora nel campionato italiano e il Napoli rientra tra le probabili destinazioni da raggiungere per le prossime annate. Nel capoluogo campano il centrocampista offensivo avrebbe la possibilità di esprimere tutto il proprio estro e le doti che gli hanno consentito di disputare una stagione pazzesca. In particolare, l’islandese potrebbe ricoprire il ruolo di esterno destro offensivo nel 3-4-3 che presumibilmente Antonio Conte proporrà, gli azzurri sono alla ricerca di un profilo sul versante. Da non dimenticare la grande duttilità, l’ex Psv potrebbe all’occorrenza schierarsi sulla sinistra o da sotto punta. Gudmundsson – Napoli, i tifosi sperano nel matrimonio.