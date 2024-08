Osimhen-PSG, arriva la comunicazione ufficiale che tutti aspettavano

Victor Osimhen resterebbe un obiettivo del PSG di Luis Enrique, che alla vigilia del debutto stagionale parla del sostituto ideale di Mbappé

Al 15 agosto il Napoli non ha ancora trovato una soluzione per Victor Osimhen, che resta un obiettivo di diversi club come Chelsea, ma anche PSG. Nessuna società fino a questo momento ha esercitato la clausola rescissoria presente sul contratto. I 130 milioni richiesti da De Laurentiis sono tanti, forse troppi.

In questo momento, Giovanni Manna è a Londra per risolvere questioni delicate relative agli acquisti di Lukaku – che sarà il sostituto di Osimhen – e Gilmour. Allo stesso tempo, il Napoli sta cercando di capire se è possibile inserire Osimhen nell’operazione con i Blues, ma il club resta fermo sulle proprie posizioni e richieste economiche. Nessuno sconto.

Dalla Francia ribattono: Victor ha già trovato un’intesa economica con il PSG, ma mancherebbe l’accordo tra i due club. Nel frattempo, la squadra di Luis Enrique si prepara al debutto in campionato, proprio come gli azzurri, e non hanno ancora trovato il degno sostituto di Kylian Mbappé, andato via a costo zero al Real Madrid. Nella conferenza stampa della vigilia di PSG-Le Havre, il tecnico spagnolo ha risposto anche a delle domande di mercato, dando indizi importanti sull’operazione Osimhen.

Luis Enrique: “Sostituto Mbappé? Meglio 4 giocatori da 12 gol”

Nel corso della conferenza stampa, i giornalisti presenti in sala hanno domandato all’allenatore se si aspettasse altri colpi da parte della dirigenza. In maniera molto diplomatica, Luis Enrique ha risposto: “Non lo so, fino all’ultimo giorno di mercato resteremo aperti a migliorare la rosa”. Dunque, nessun ultimatum per Osimhen.

E alla domanda sull’attuale gruppo a disposizione, il mister sottolinea: “Sono soddisfatto della quantità di calciatori che possiedo in rosa. Possono ancora essere acquistati giocatori, come altri possono ancora andarsene. Ma questa squadra è numericamente sufficiente“.

Infine, sulla sostituzione di Kylian Mbappè, Luis Enrique commenta: “Se troviamo qualcuno che segni 40 gol, sarebbe fantastico. Ma per esperienza so che è meglio che quattro giocatori segnino 12 gol. Se posso fare il nome di qualche giocatore che ci interessa? Conoscete le mie regole, non faccio nomi di calciatori che non fanno parte del PSG”.

E in effetti, l’ex ct della Spagna non ha mai nominato Victor Osimhen, che resta alla finestra in attesa di novità. Il suo agente è a lavoro per cercare la miglior destinazione e sbloccare questo sorprendente impasse.