Osimhen-Chelsea, Manna in missione: resta un ostacolo per la riuscita dell’affare

Si avvicina la cessione di Victor Osimhen: Manna è in missione, resta un solo ostacolo per il passaggio del nigeriano al Chelsea.

Victor Osimhen ed il Napoli, una storia destinata a terminare. I tempi? Non sono chiari. Ci si aspettava di vedere il nigeriano salutare compagni, tifosi e società già diverse settimane fa, ma non si è arrivati ad una quadra con i club che si sono avvicinati al giocatore, Paris Saint Germain su tutti. I francesi erano la destinazione preferita del calciatore che sarebbe tornato volentieri in Francia dopo l’esperienza al Lille.

Secondo quanto emerso in queste ore, sarebbe il Chelsea ad aver preso in mano le redini della situazione: il giocatore sarebbe sul punto di accettare la possibilità di andare a giocare in Premier League con la maglia dei blues. Accordo che dovrebbe attestarsi sulla base di 50 milioni di euro nelle casse del Napoli, più i cartellini di Lukaku ed un’altra contropartita, con ogni probabilità Casadei.

Mercato Napoli, addio Osimhen: resta un ostacolo nell’affare col Chelsea

Dopo settimane di chiacchiericcio mediatico, sembrerebbe essere arrivato il momento di chiudere i giochi: Giovanni Manna starebbe lavorando in maniera incessante per portare a termine l’operazione e garantire ad Antonio Conte la presenza in rosa di Lukaku. Resta, però, un ostacolo che potrebbe rappresentare un problema nella chiusura della trattativa.

Come specificato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Osimhen percepisce uno stipendio importante: 10 milioni di euro all’anno, ed all’interno del gruppo Chelsea questo lo porterebbe a diventare uno dei più pagati, andando contro quella che sarebbe una strategia societaria che invece starebbe cercando di abbassare il monte ingaggi.

Possibile, dunque, che il club londinese possa chiedere al giocatore di abbassare le pretese sotto il punto di vista dello stipendio: da capire se lo stesso giocatore sia disposto ad accettare le eventuali condizioni al ribasso del Chelsea.