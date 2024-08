Osimhen-Chelsea, ci siamo! Accordo ad un passo, tutti i dettagli dell’affare

L’addio di Victor Osimhen è ormai ad un passo: dall’Inghilterra sono sicuri, l’accordo col Napoli c’è: cifre e dettagli dell’affare.

Victor Osimhen starebbe finalmente per lasciare Napoli, o almeno questo è quanto viene raccontato proprio in queste ore. L’attaccante azzurro è al centro di un vero e proprio caso di mercato: il Paris Saint Germain ha provato a mettere le mani sul giocatore, salvo non riuscire ad andare incontro alle pretese del presidente Aurelio De Laurentiis.

Adesso, però, pare ci sia un’altra squadra pronta a chiudere i giochi: il Chelsea era già stato accostato ad Osimhen in passato, adesso con Lukaku che dovrebbe fare il percorso inverso si sta cercando di costruire quella che sarebbe una vera e propria maxi operazione.

Addio Osimhen, accordo col Chelsea ad un passo: i dettagli

Secondo quanto riportato dai colleghi del ‘The Sun’, il Chelsea sarebbe ad un passo dal mettere le mani su Victor Osimhen: l’accordo prevede che i blues versino nelle casse del club partenopeo una cifra intorno ai 50 milioni di euro con due contropartite tecniche.

Nell’affare, infatti, verrebbe inserito Lukaku sul quale il Napoli sta lavorando da tempo, ma anche il centrocampista Casadei: due elementi funzionali per Antonio Conte ed una cifra economica che potrebbe soddisfare concretamente il presidente del Napoli. Il The Sun parla di accordo ormai ad un passo.