“Nel Napoli c’è una trappola”, le parole che scuotono il gruppo azzurro

Mancano pochi giorni alla sfida di campionato contro il Verona, ma in queste ore ci sono state delle parole che hanno scosso tutto l’ambiente azzurro.

Dopo aver superato il primo turno di Coppa Italia ai calci di rigore contro il Modena (squadra del campionato di Serie B), il Napoli di Antonio Conte è pronto per esordire anche nella prossima Serie A.

Domenica prossima, esattamente alle ore 18.00, il Napoli giocherà infatti allo Stadio Bentegodi per sfidare il Verona di Paolo Zanetti nel primo turno del campionato 2024/25. Gli azzurri, ovviamente, sperando di iniziare il campionato con tre punti, ma in queste ore ci sono state delle parole che hanno scosso tutto il contesto partenopeo.

Paolo Condò sulla situazione di Osimhen: “La più grande trappola di mercato a memoria d’uomo

Il giornalista Paolo Condò, esattamente nel suo editoriale per il quotidiano italiano ‘La Repubblica’, si è infatti espresso così sulla situazione che riguarda Victor Osimhen: “E’ la più grande trappola di mercato a memoria d’uomo. Antonio Conte ne aveva già intuito il profilo devastate”.

L’articolo del giornalista di Sky Sport poi continua: “Se la situazione non si dovesse sbloccare, cosa probabile, il Napoli inizierà il prossimo campionato mandando in tribuna un giocatore che percepisce un milione di euro al mese. Alla fine della fiera, inoltre, gli pagherà il dovuto per astenersi dal lavoro perché questo dovuto è troppo. Nolan l’avrebbe immaginata più lineare”.