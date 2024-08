Caos Napoli, Conte è già in emergenza: le scelte del tecnico.

La stagione del suo Napoli è appena iniziata, ma Antonio Conte deve affrontare già un’emergenza per la prima giornata di campionato.

Il Napoli di Antonio Conte ha esordito ufficialmente nella nuova stagione sabato scorso in Coppa Italia contro il Modena. Gli azzurri, però, hanno sofferto un bel po’ prima di passare il primo turno della seconda competizione italiana, visto che hanno battuto i ‘canarini’ solo ai calci di rigore.

Archiviata la gara contro il Modena, il Napoli è ora atteso dalla prima giornata di campionato. Domenica prossima, esattamente alle 18.30, i partenopei saranno infatti allo Stadio Bentegodi per sfidare il nuovo Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, proprio per la gara contro gli scaligeri, Antonio Conte è in forte emergenza.

Napoli, Conte avrà solo due centrocampisti con il Verona

Come quanto scritto dal quotidiano sportivo italiano ‘La Repubblica’, infatti, il tecnico pugliese a centrocampo avrà a disposizione solo i due titolari, ovvero Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. I sostituti di questi due giocatori, di fatto, sono in uscita.

I calciatori in questione, dunque, sono Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano. Il primo, dopo che è saltato il suo trasferimento all’Atalanta, sta trattando con la Lazio di Claudio Lotito. Mentre Gianluca Gaetano vorrebbe tornare al Cagliari, dove l’anno scorso ha giocato una seconda parte stagione davvero notevole. Il tecnico, dunque, spera che nei prossimi giorni arrivi qualcosa dal calciomercato, vedi Gilmour dal Brighton.