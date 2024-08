Calciomercato, il Napoli ha una nuova priorità: la scelta dell’agente

In attesa della gara di campionato contro il Verona, in casa Napoli c’è una nuova priorità in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per la prima giornata di campionato. Domenica prossima, infatti, scenderà in campo contro il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, in attesa della sfida contro i veneti, a tenere banco in casa partenopea sono soprattutto le varie trattative di calciomercato.

Dopo gli arrivi dei vari Rafa Marin, Leonardo Spinazzola ed Alessandro Buongiorno, infatti, il mercato del Napoli sta vivendo una lunga fase di stallo. Lo stesso Antonio Conte, esattamente dopo la gara di Coppa Italia contro il Modena di Pierpaolo Bisoli, ha ribadito la necessità di rinforzare la squadra. Proprio su quest’ultimo fronte,di fatto, bisogna registrare delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, la priorità è ora quella di prendere Mctominay: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sportitalia’, infatti, la priorità di questo momento di Antonio Conte è quella di avere a disposizione il prima possibile Scott Mctominay del Manchester United. Giovanni Manna, che è stato a Londra per qualche giorno, ha già incontrato l’agenzia che cura gli interessi del centrocampista scozzese.

Il Manchester United per cedere il calciatore vorrebbe 30 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe concludere il tutto con circa 25 milioni. Lo stesso Mctominay ha dato l’assoluta precedenza al club partenopeo. Nelle prossime ore, quindi, ci saranno sicuramente degli importanti aggiornamenti sul mercato azzurro.