“A disposizione per Verona-Napoli”: Manna chiude il colpo di mercato!

Il mercato del Napoli è pronto ad avere una svolta: in queste ore si chiude il colpo, Manna vuole portarlo alla corte azzurra per la prima di campionato col Verona.

Il Napoli ha bisogno di velocizzare quelle operazioni di mercato che si stanno protraendo nel tempo ormai da troppo: Antonio Conte lo ha fatto capire chiaramente dopo la partita contro il Modena, serve completare la rosa e bisogna farlo al più presto. Nel weekend comincerà il campionato e gli azzurri sono chiamati al primo match in quel di Verona, ma sono ancora tanti i buchi all’interno della rosa.

A cominciare dalla prima punta, con Victor Osimhen che in queste ore sembra veramente ad un passo dal Chelsea: dopo essere stato corteggiato a lungo dal Paris Saint Germain, l’attaccante nigeriano pare sia pronto ad accettare la proposta dei blues, col Napoli che incasserà 50 milioni di euro ed i cartellino di Lukaku e Casadei.

Manna, in queste ore, sta lavorando su più tavoli: saltato l’arrivo di Marco Brescianini, il direttore sportivo sta stringendo i tempi per portare all’ombra del Vesuvio un altro centrocampista che possa dar manforte ad Anguissa e Lobotka.

Mercato Napoli, ecco Gilmour: può esserci col Verona!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo tra Napoli e Brighton per Billy Gilmour sarebbe ormai delineato: al club inglese andranno 12 milioni di euro che potrebbero diventare 15 con i bonus. Il giocatore è ben contento di accettare la causa partenopea, già nelle prossime ore potrebbero essere in Italia per svolgere le visite mediche.

Il piano di Manna – si legge – è proprio quello di chiudere nei tempi utili per avere Gilmour già per la prima di campionato contro il Verona. Il tempo stringe ma sembra che finalmente il mercato del Napoli possa avere una svolta decisiva, nella speranza di accontentare Antonio Conte che sta aspettando di poter avere a disposizione una rosa completa per disputare al meglio il campionato.