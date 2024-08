Ribaltone Osimhen-Lukaku, il Chelsea ha preso la decisione definitiva: la reazione di Conte

In serata sono arrivate delle notizie importanti che riguardano il futuro sia di Victor Osimhen che di Romelu Lukaku.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver esordito in Coppa Italia con il successo ai calci di rigore contro il Modena di Bisoli, sarà di scena domenica pomeriggio allo Stadio Bentegodi per sfidare il Verona di Paolo Zanetti nel match valevole per il primo turno del campionato di Serie A di quest’anno. Anche se sotto la luce dei riflettori dei media e dei tifosi c’è sicuramente il calciomercato.

La squadra azzurra, di fatto, ha la necessità di riempire diverse caselle rimaste ancora vuote, o al massimo ancora occupate da giocatori che devono andare via. La più importante, ovviamente, è quella che riguarda l’attaccante centrale, visto che Lukaku non può arrivare in azzurro fino a quando non sarà ceduto Victor Osimhen. Proprio sul possibile scambio tra questi due giocatori bisogna aggiungere delle importanti novità.

Calciomercato, non ci sono i presupposti per lo scambio Lukaku-Osimhen: ecco tutti i dettagli

Come riportato dalla ‘RAI, infatti, il Napoli non ha trovato l’accordo con il Chelsea per dare vita a questa operazione di calciomercato. Tra i due club, di fatto, c’è ancora troppa distanza per chiudere questo scambio.

Su Victor Osimhen, quindi, resta sia l’interesse del PSG (club preferito dal nigeriano) che dell’Arsenal, senza mai dimenticare l’ipotesi che porta all’Arabia Saudita. Proprio a causa di questa fase di stallo sull’avvicendamento tra l’ex Lille e Romelu Lukaku, di fatto, Antonio Conte sarà ‘costretto’ contro il Verona a schierare Giacomo Raspadori come prima punta.