Osimhen-Psg, stavolta cambia tutto: la decisione lascia di stucco

Continuano i rumors sul futuro di Victor Osimhen e – ogni giorno che passa – si complica la cessione dell’attaccante azzurro.

Il futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen resta un vero rebus. Solo due anni fa il giocatore fu il capocannoniere e il miglior attaccante nell’annata che regalò lo storico terzo scudetto agli azzurri, ma negli ultimi dodici mesi sono cambiate tante cose. Osimhen ha firmato il rinnovo di contratto, ma da quel momento il suo futuro è sempre apparso lontano da Napoli.

Durante questa sessione di calciomercato il Napoli lo ha sempre tenuto in disparte, non facendolo partecipare alle amichevoli e non convocandolo per il debutto stagionale contro il Modena. Il club partenopeo è da tempo a caccia di un sostituto, Lukaku è il primo candidato per sostituirlo e le trattative proseguiranno nei prossimi giorni.

Osimhen ha una clausola di 130 milioni di euro ma viene valutato almeno 100 milioni e il Napoli non ha alcuna intenzione di fare sconti. Nelle ultime settimane il giocatore è stato accostato a Chelsea (nell’ambito della trattativa con Lukaku), Arsenal e Psg e proprio questi ultimi sarebbero l’opzione preferita dal calciatore. Anzi secondo alcuni Osimhen avrebbe già raggiunto un accordo con la società di Al Khelaifi e il club francese starebbe aspettando la fine del mercato per presentare un’offerta. Il giornalista Fabrizio Romano non è dello stesso avviso.

Mercato Napoli, colpo di scena su Osimhen

Attraverso i propri canali social Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Osimhen e ha chiarito che su Osimhen ora c’è solo il Chelsea. L’Arsenal appare lontano mentre addirittura il Psg si sarebbe tirato fuori dalla corsa ad Osimhen. Per il giornalista il club francese sarebbe interessato ad altri profili sia per il ruolo di centravanti ma soprattutto per il ruolo di esterno offensivo con il sostituto di Mbappe che rappresenta la priorità per Luis Enrique.

Il club francese seguiva Osimhen da diverse settimane, ma ora la società starebbe valutando altre piste. Va ricordato infatti che il club francese ha ancora Kolo Muani e Ramos in rosa e senza la cessione di una punta Osimhen non è una priorità assoluta. Mancano pochi giorni alla fine del mercato e ormai solo su Osimhen c’è solo il Chelsea, interessato in uno scambio – naturalmente con conguaglio a favore degli azzurri – con Romelu Lukaku. Manna continua a lavorare, il futuro di Osimhen resta un rebus.