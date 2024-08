Natan-Betis, ci siamo: accordo ad un passo, le cifre dell’affare

Il Napoli sta per chiudere un’altra cessione: tutto pronto per l’addio di Natan, i dettagli dell’accordo con il Betis Siviglia.

Dopo appena una sola stagione in maglia azzurra, Natan sta per lasciare Napoli: il difensore brasiliano è finito sulla lista dei partenti ed in queste ore si starebbero delineando tutti i dettagli per la chiusura di una trattativa che ha lasciato anche qualcuno spiazzato nell’ambiente azzurro. Molti si aspettavano una conferma per l’ex difensore del Bragantino che anche durante la preparazione estiva si è dimostrato assolutamente sul pezzo.

Eppure, Giovanni Manna in queste ore ha lavorato per permettere ad Antonio Conte di lavorare con una rosa senza esuberi, al netto delle complicanze sorte in alcune situazioni, vedi il caso Cajuste. Natan andrà in Spagna, dove ad attenderlo c’è il Betis Siviglia.

Mercato Napoli, addio Natan: le cifre dell’affare col Betis

Secondo quanto riportato in queste ore dal portale ‘ABC.es’, il giocatore sarebbe in Spagna con il suo agente per chiudere la trattativa: il tutto si è svolto in tempi relativamente brevi, ed ora si è al passo finale per definire l’operazione.

Come riportato ancora da ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle casse del Napoli dovrebbero entrare all’incirca 10 milioni di euro.