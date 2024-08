“C’è l’accordo!”: mercato Napoli, sta per arrivare in Italia il nuovo colpo

Il Napoli si prepara a chiudere il prossimo colpo di mercato. Il giocatore sta per arrivare in Italia, trovato l’accordo in queste ore tra le due società. Antonio Conte soddisfatto, colpo importante per il centrocampo.

Il mercato del Napoli è fermo da diversi giorni. Giovanni Manna sta lavorando per consegnare ad Antonio Conte una rosa che possa essere competitiva e pronta per l’inizio della stagione, ed in questi giorni si sta consumando una corsa contro il tempo. La cessione di Victor Osimhen non si sblocca e conseguentemente anche l’arrivo di Lukaku è diventato difficile da mettere in essere in tempi brevi.

Il caso Brescianini ha animato le ultime ore in casa Napoli, con il colpo sostanzialmente saltato appena dopo le visite mediche; l’Atalanta ha fiutato il colpo e si è fiondata sul calciatore del Frosinone. Situazione che è cosi sfumata, provocando anche la reazione indispettita della piazza partenopea che dopo le parole di Antonio Conte post Modena, si aspetta un’accelerata sul mercato.

Al momento non c’è stata ancora una svolta decisiva anche se, proprio in queste ore, ci dovrebbero essere dei movimenti sia in entrata che in uscita. Natan dovrebbe lasciare Napoli e raggiungere la Spagna, visto l’accordo trovato con il Betis sulla base di 10 milioni di euro. Poi le cessioni di Gaetano (diretto verso Cagliari) e Cajuste per il quale si cerca un’altra soluzione in Premier League.

Mercato Napoli, Gilmour pronto ad arrivare in Italia: c’è l’accordo col Brighton

Un altro dei nomi che in cima alla lista dei desideri di Giovanni Manna è Billy Gilmour, centrocampista del Brighton uscito da una stagione molto positiva con la squadra inglese. Il giocatore scozzese è stato individuato dalla dirigenza e da Antonio Conte come elemento ideale per essere inserito all’interno della rosa azzurra, ma adesso servirà dare la scossa definitiva.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con il Brighton per definire finalmente l’operazione: affare che si chiudere sulla base di 12 milioni di euro, con Conte soddisfatto di poter avere Gilmour in rosa per la sua dinamicità e capacità di dare forza e qualità al centrocampo.

Il suo arrivo in Italia – si legge – è ormai imminente, confermato anche dal fatto che lo stesso Gilmour non è stato inserito all’interno dei giocatori disponibili per le ultime amichevole del Brighton, segnale inequivocabile.