Ribaltone Brescianini, l’ha preso l’Atalanta: altro guaio per Manna

Ha dell’incredibile quanto sta accadendo nelle ultime ore in casa azzurra: dopo la cessione di Cajuste, rischia di saltare Brescianini.

Giorni di calciomercato roventi per il Napoli, impegnato a perfezionare la rosa da consegnare ad Antonio Conte. La dirigenza partenopea è continuamente a lavoro per definire entrate e uscite, con trattative molto calde. Tra queste, quella di Marco Brescianini: il centrocampista del Frosinone, dopo aver svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart in mattinata, rischia di vedersi frantumato il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Altri guai in vista per Manna e Conte, non c’è pace per i tifosi azzurri.

Napoli, Brescianini all’Atalanta: i dettagli

Ha del clamoroso quanto sta accadendo in casa azzurra. Dopo il mancato trasferimento di Jens Cajuste in Premier League, infatti, rischia di saltare definitivamente l’arrivo di Marco Brescianini dal Frosinone. A riportare la notizia è l’esperto di mercato Matteo Moretto che, sul proprio account X, ha evidenziato:

“Sorpresa inaspettata nell’affare tra il Napoli e Marco Brescianini. Nonostante il centrocampista abbia già superato le visite mediche, il trasferimento è attualmente congelato. Un cambio dell’ultim’ora nelle condizioni dell’operazione da parte del Napoli ha irrigidito il Frosinone che ha deciso di mettere in stand-by l’operazione”.

Ma non è finita qui: secondo quanto riportato da Michele Criscitiello su X, il giocatore è pronto a trasferirsi all’Atalanta. Di seguito quanto sottolineato in esclusiva per Sportitalia:

“Clamoroso: niente Napoli! Brescianini va all’Atalanta”.

Altra sciagura di mercato per gli azzurri, che vedono definitivamente sfumare l’arrivo del pupillo espressamente richiesto da Conte, pronto a sposare Gasperini e il club orobico.

Questa la clamorosa notizia che, inevitabilmente, turba la pazienza dell’ambiente napoletano e soprattutto del tecnico pugliese. L’allenatore leccese ha tracciato la linea da seguire sul mercato, ma il club azzurro sta andando incontro a tanti intoppi. Una situazione decisamente complicata, che aumenta la preoccupazione a soli cinque giorni dall’esordio in campionato. Un incredibile ribaltone di mercato e una grossa gatta da pelare per il dirigente Giovanni Manna, attualmente impegnato a Londra per definire l’arrivo di Romelu Lukaku e di Billy Gilmour. Facile immaginare che i partenopei si fionderanno su un altro centrocampista che soddisfi le esigenze di Conte, alla ricerca di un incursore e non solo. Il Napoli ha bisogno di centrocampisti che riescano a mantenere l’equilibrio della rosa in entrambe le fasi, la gara con il Modena ha sottolineato questa lacuna. Decisivi i prossimi giorni, i tifosi attendono nuovi aggiornamenti.