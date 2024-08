Osimhen-Lukaku, Manna al lavoro: il ds azzurro prova a chiudere

Il club azzurro è al lavoro per chiudere questo affare il prima possibile. Il Napoli vuole accontentare in tutto e per tutto Antonio Conte.

Il tormentone dell’estate potrebbe chiudersi presto. O almeno è questo quello che si augura Giovanni Manna, volato a Londra per provare a chiudere la trattativa con il Chelsea. L’obiettivo è avere Romelu Lukaku a disposizione il prima possibile, in modo che possa prepararsi insieme alla sua squadra e lavorare al nuovo progetto azzurro.

Allo stesso tempo il club azzurro ha la priorità di vendere Victor Osimhen, giocatore fuori dai piani del club e che desidera provare una nuova avventura. Per il nigeriano si parlava da tempo di Psg, ma nelle ultime ore si è riproposta l’ipotesi Chelsea e i colleghi di Sky Sport hanno fatto il punto sulla situazione.

Osimhen-Lukaku, si lavora allo scambio

Dopo che la trattativa Omorodion è sfumata definitivamente il Chelsea ha riacceso i riflettori su Osimhen. Secondo quanto riporta Sky il giocatore aprirebbe al Chelsea, ma solo a titolo definitivo: nessuna apertura invece all’affare in prestito e quindi a uno scambio di prestiti con Lukaku. Il ds azzurro Giovanni Manna starebbe valutando di trattare sulla base di uno scambio tra Osimhen e Lukaku ovviamente con conguaglio a favore del club azzurro.

Il club azzurro attende poi ulteriori mosse da parte del Psg che potrebbe fare ulteriori offerte verso la fine del mercato. Osimhen diviso tra Chelsea e Psg mentre Conte attende Lukaku.