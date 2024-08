Neres, pronta una nuova risorsa per l’attacco del Napoli: c’è l’accordo sull’ingaggio!

David Neres è ad un passo dal Napoli. Nelle ultimissime ore, sono emersi nuovi dettagli legati al futuro del giocatore.

Il Napoli è pronto ad accogliere David Neres. La società azzurra è da tempo molto attiva sul mercato in entrata, ancor più dopo l’annuncio di Antonio Conte. Le idee del tecnico sono molto chiare, ma ci sarà necessariamente bisogno di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa. Le richieste dell’allenatore son state subito assecondate, anche grazie alla volontà della società di creare una squadra all’altezza.

I profili nel mirino sono diversi, ma in modo particolare è presente David Neres. Quest’ultimo, è attualmente in forza al Benfica ma sarebbe ormai pronto al trasferimento in Campania. Infatti, tra i club è presente un accordo sulle cifre che permetterebbe ai lusitani di incassare introiti importanti. Nelle ultime ore, però, anche il calciatore avrebbe avuto contatti con gli azzurri per quel che riguarda l’ingaggio e non solo.

Neres si avvicina al Napoli: raggiunto l’accordo sull’ingaggio!

David Neres è ad un passo dal Napoli. L’esterno di proprietà del Benfica è pronto ad unirsi alla squadra capitanata da Antonio Conte nei prossimi giorni. L’addio al club lusitano è ormai scontato, con la società partenopea che ha raggiunto l’accordo sulle cifre finali. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’operazione si chiuderà sulla base di una proposta da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Oltre a ciò, l’ingaggio del giocatore sarà di 3 milioni di euro a stagione rispetto ai 2.1 percepiti in Portogallo.

A spingere per la chiusura dell’affare, è lo stesso calciatore che non vede l’ora di unirsi al Napoli. L’esterno sente la fiducia del club, dei dirigenti e dell’intero gruppo squadra. Si tratta, quindi, di elementi fondamentali affinché la nuova esperienza cominci nel miglior modo possibile. Anche Antonio Conte può sorridere, in quanto l’allenatore avrà a disposizione una nuova freccia in attacco su cui potrà puntare durante l’arco della stagione.

Come già detto, l’affare con il Benfica è davvero ai dettagli. Il via libera per la chiusura arriverà nei prossimi giorni, quando la società portoghese accetterà definitivamente l’offerta presentata dal Napoli. Fino a quel momento, la dirigenza continuerà a dialogare con i lusitani per concludere la trattativa nel minor tempo possibile.