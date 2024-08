Mercato Napoli, la cessione è più vicina: Manna ha già fissato il prezzo

Il Napoli lavora sia in entrata che in uscita e sono ore frenetiche per il club azzurro. Si potrebbe piazzare un’altra cessione.

Il mercato del Napoli vive ore di grande tensioni e con tanti colpi di scena all’orizzonte. Nelle ultime ore sono sfumati due clamorosi affari, uno in entrata e l’altro in uscita, entrambi dopo le visite mediche. Cajuste al Brentford e Brescianini al Napoli sono stati affari vicini alla chiusura, ma saltati per un motivo o per un altro.

Il club partenopeo vede il ds Manna lavorare su più fronti, la priorità resta l’attaccante ma intanto la società lavora alle uscite. Secondo alcune indiscrezioni Manna è a Londra e la priorità è provare a cedere ancora Cajuste, ma sono diversi i calciatori in uscita nel centrocampo azzurro. In attesa di capire il futuro di Gaetano (diviso tra gli azzurri e il Cagliari) c’è da valutare il futuro di Folorunsho che in poche settimane è uscito dai radar del club partenopeo.

Conte non considera Folorunsho indispensabile e anzi avrebbe aperto alla cessione, il Napoli sta valutando la situazione e l’ex Verona è finito nel mirino di diversi club. In pole per il calciatore ci sarebbe la Lazio, allenata proprio da quel Baroni che lo scorso anno ha rilanciato le ambizioni del giocatore, convocato anche in Nazionale

Calciomercato Napoli, fissato il prezzo di Folorunsho

Il giornalista di DAZN Orazio Accomando ha fatto il punto sul futuro di Folorunsho e ha chiarito che nelle prossime ore ci sarà un incontro tra la Lazio e il procuratore del calciatore Mario Giuffredi. Ecco il tweet a riguardo del giornalista:

“Incontro Lazio-Giuffredi per Folorunsho. La richiesta del Napoli è di 15 milioni, bonus inclusi”. Ovviamente visto la coperta corta e il mancato arrivo di Brescianini e Gilmour (per ora ancora deve arrivare) bisogna capire quando il Napoli potrà dare l’ok per la cessione ma intanto Folorunsho – insieme a Gaetano, Mario Rui e Osimhen – non si sta allenando con la squadra e sono tutti e quattro in uscita.

La Lazio è a caccia di un calciatore offensivo in quel ruolo e sarebbe disposta ad accontentare le richieste del Napoli, specialmente con Baroni che gradirebbe e non poco un calciatore con le caratteristiche di Folorunsho. Dopo diverse annate nella categoria minori Folorunsho ha debuttato lo scorso anno in serie A dove ha collezionato 34 presenze e 5 reti, unite a tante prestazioni di grande livello. Il futuro del calciatore resta in bilico.