Dal Napoli alla Juve, Giuntoli tenta la beffa: la reazione di De Laurentiis

La giornata di oggi del calciomercato del Napoli di De Laurentiis è stata contraddistinta anche dalla Juve dell’ex Giuntoli.

Dopo aver disputato i due ritiri di Dimaro e di Castel di Sangro, seppur solo grazie ai calci di rigore, il Napoli ha battuto il Modena di Pierpaolo Bisoli nel primo turno della seconda competizione nazionale: la Coppa Italia. Archiviata questa sfida contro il team emiliano, gli uomini di Antonio Conte sono attesi dal primo turno del campionato.

Domenica prossima, infatti, il Napoli sarà di scena allo Stadio Bentegodi per sfidare il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, nonostante l’imminenza del primo turno di campionato, la squadra azzurra è ancora molto incompleta. Lo stesso Antonio Conte, esattamente dopo il match col Modena, ha ribadito la necessità di dover rinforzare la squadra. Ma nelle ultime ore ci ha pensato l’ex Cristiano Giuntoli a rovinare i piani di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, anche la Juventus di Giuntoli si è inserita per Marco Brescianini: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia, infatti, anche la Juventus si è inserita nella trattativa per Marco Brescianini. Quest’ultimo, di fatto, aveva sostenuto questa mattina a Villa Stuart le visite mediche di rito per il Napoli che, però, si è visto sfuggire il giocatore proprio questo pomeriggio.

L’affare con il Frosinone, dunque, sarebbe saltato a causa di alcune condizioni di obbligo richieste dal Napoli. Il club ciociaro, però, non era d’accordo ed ha fatto saltare il banco. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che già aveva quasi chiuso per l’acquisto di Michel Folorunsho, resta comunque in pole position per l’acquisto a titolo definitivo di Marco Brescianini, ma deve comunque prestare la massima attenzione alla Juventus.

Cristiano Giuntoli, quindi, ha chiesto al Frosinone la fattibilità di potersi inserire per arrivare al centrocampista italiano. Il Napoli, dunque, ha adesso due scelte: o virare su un altro obiettivo, o far restare Michael Folorunsho. Tuttavia, come riportato da ‘Sportitalia’, l’ex Verona potrebbe riabbracciare a breve proprio Marco Baroni.

Il suo agente, ovvero Mario Giuffredi, incontrerà infatti questa sera Claudio Lotito per parlare del possibile passaggio del suo assistito nella Lazio. Quella di oggi, quindi, rischia di essere una giornata davvero negativa in sede di calciomercato per il Napoli. Attorno al club partenopeo, di fatto, traspare tantissima confusione. Adesso, di fatto, tocca ad Aurelio De Laurentiis di chiudere il prima possibile il colpo di un nuovo centrocampista da regalare ad Antonio Conte.