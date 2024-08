Brescianini-Napoli, svelato il motivo della rottura: l’Atalanta in pole

In queste ore si sono sussegguite tante indiscrezioni sul mancato arrivo di Brescianini al Napoli. Ecco la verità.

Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per la gara di domenica prossima contro il Verona di Paolo Zanetti, ma in queste ultime ore è successo davvero di tutto in sede di calciomercato. Il club partenopeo, di fatto, ha visto sfumare due colpi (uno in uscita ed uno in entrata) che sembravano ormai fatti.

Il primo è quello della mancata cessione di Cajuste al Brentford, mentre il secondo ha sconvolto questo pomeriggio rovente (e non solo l’elevata temperatura). Nonostante le visite mediche sostenute questa mattina a Villa Stuart, infatti, Marco Brescianini non sarà un giocatore del Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, l’affare Brescianini è saltato per le condizioni di obbligo richieste dal Napoli

La trattativa tra il club partenopeo ed il Frosinone è di fatto sfumata. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, l’operazione è saltata per le condizioni di obbligo richieste dal Napoli.

Il Frosinone, dunque, ha prima chiuso tutti i contatti con il club partenopeo e poi ha iniziato la trattativa con l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini, infatti, è ora sicuramente quella in pole position per assicurarsi le prestazioni di Marco Brescianini.