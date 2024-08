Addio Napoli, per Conte non è una priorità: si lavora sulla formula

Il Napoli lavora alle uscite e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità per il futuro del calciatore.

Dopo qualche giorno di riposo il Napoli di Antonio Conte è tornato a lavorare in vista del debutto stagionale in campionato, nell’insidiosa trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona. La squadra non è ancora completa in chiave mercato e la dirigenza è al lavoro per accontentare Antonio Conte.

Rinforzi in entrata, specialmente a centrocampo e attacco, ma anche uscite con diversi giocatori che non sono più nei piani del club. Nello specifico nell’allenamento odierno si sono allenati a parte e lontano dai compagni di squadra Gaetano, Osimhen, Mario Rui e Michael Folorunsho, un autentico mistero che riguarda il mercato del Napoli nelle ultime settimane. L’ex centrocampista del Verona ha rinnovato il contratto a inizio mercato e sembrava essere l’arma in più del nuovo Napoli di Conte, le cose sembrerebbero però andare diversamente.

Conte ha valutato Folorunsho in ritiro e il giocatore non è una priorità come molti si aspettavano, anzi dopo attenti colloqui in queste settimane il Napoli ha aperto alla cessione. Inizialmente il club azzurro aveva trovato l’accordo con l’Atalanta per un addio a 15 milioni, ma l’infortunio di Scamacca e un mancato accordo tra le parti ha frenato tutto, ora Folorunsho sembrerebbe però più vicino all’addio, a titolo definitivo.

Mercato Napoli, su Folorunsho la big della Serie A

Secondo quanto riporta Sky Sport è la Lazio ora il club in pole per Michael Folorunsho. In queste ore si è tenuto un incontro tra la dirigenza biancoceleste e l’agente del calciatore Mario Giuffredi e si è iniziato anche a discutere tra i club. La Lazio vorrebbe regalare Folorunsho al neo tecnico Baroni, allenatore che ha avuto il giocatore in quel di Verona.

Per Folorunsho si tratterebbe di un ritorno visto che Michael è cresciuto nelle giovanili della Lazio, si lavora sulla formula e la Lazio può chiudere per il trasferimento solo con un prestito biennale e obbligo di riscatto, quindi comunque a titolo definitivo. Una trattativa – va precisato – in fase iniziale con la Lazio che lavora a rinforzi in fase offensiva e – oltre a chiudere per Dia – vuole regalare il colpo Folorunsho al tecnico biancoceleste. Gli azzurri gradirebbero la cessione a titolo definitivo.

Il Napoli ha ormai ‘messo alla porta’ Folorunsho e il giocatore dovrebbe trasferirsi per una cifra di circa 15 milioni di euro, ovviamente alla formula richiesta dalla Lazio. Lo stesso ds Fabiani nella giornata odierna ha precisato che il giocatore piace, ma solo a determinate condizioni.