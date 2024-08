Natan, il Napoli valuta la cessione dopo un solo anno: c’è già un club in pole position!

Natan potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Il difensore azzurro non è centrale nel progetto di Antonio Conte.

L’avvento di Antonio Conte ha avviato una mini rivoluzione in casa Napoli. Sono diversi i calciatori arrivati e altrettanti quelli che hanno lasciato la causa azzurra. La missione della dirigenza non è però terminata, in quanto diversi interpreti potrebbero dire addio alla squadra.

L’annata passata è stata molto difficile per alcuni calciatori e non solo. Uno in modo particolare ha sentito il “peso” della maglia e si tratta di Natan. Quest’ultimo, arrivato dal campionato brasiliano, non si è mai ambientato in Italia con i tre diversi allenatori. Ora, con l’arrivo di Conte, l’ex Bragantino è ai margini del progetto e potrebbe approdare altrove.

Natan può lasciare il Napoli: piace molto in Liga

Sono giorni importanti in casa Napoli sul fronte mercato. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la società azzurra potrebbe cedere diversi calciatori. Tra questi, è presente anche Natan. Quest’ultimo, è finito nel mirino di alcuni club spagnoli ma al momento non è stata imbastita nessuna trattativa. Ad essere in pole è il Betis Siviglia, il quale vorrebbe il giocatore in prestito e senza nessun obbligo legato al riscatto.

Naturalmente, l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che analizzerà l’intera situazione. Infatti, il patron parlerà con Antonio Conte per verificare l’importanza del giocatore in vista dei tanti impegni.