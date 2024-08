Lukaku, Conte spinge per l’approdo a Napoli: svelata la data per l’arrivo in città!

Romelu Lukaku e ił Napoli son sempre più vicini. Le ultimissime sull’affare che coinvolge il club azzurro.

Sono ore caldissime per il futuro di Romelu Lukaku. Il calciatore belga è stato individuato come l’uomo adatto per sostituire Victor Osimhen. Quest’ultimo, è ormai fuori dal progetto ma non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Il Napoli, quindi, sarebbe stufo di aspettare il nigeriano e avrebbe deciso di puntare ugualmente sul bomber di proprietà del Chelsea.

Come ormai già analizzato in precedenza, Romelu Lukaku è il pupillo di Antonio Conte. I due hanno lavorato insieme ai tempi dell’Inter, raggiungendo ottimi risultati individuali e collettivi. La storia potrebbe ripetersi anche a Napoli, ma l’operazione dev’essere chiusa in tempi brevi. Infatti, al momento non è stato ancora raggiunto l’accordo con il Chelsea. Intanto, la dirigenza azzurra continua a spingere provando ad accontentare il neo allenatore.

Mercato Napoli, Conte vuole Lukaku in settimana: le ultime

Il futuro di Romelu Lukaku starebbe prendendo forma. Il calciatore del Chelsea è molto vicino all’approdo a Napoli in questa sessione di calciomercato. Il belga, da diverse settimane, è il primo obiettivo di Antonio Conte e non solo. Come riportato da “SportMediaset” il neo allenatore vorrebbe il calciatore già a metà settimana. Il tecnico ha deciso di non attendere più e starebbe chiedendo l’acquisto ancor prima della cessione di Victor Osimhen.

La volontà di Conte è quindi molto chiara ed è una conseguenza “logica” vista la mancanza di alternative nel reparto offensivo. Ora, però, bisognerà attendere la reazione della società e in modo particolare di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, è pronto ad assecondare le richieste del tecnico, ma vorrebbe anche piazzare Victor Osimhen per godere della clausola rescissoria dal valore di 120 milioni di euro.

La situazione, al momento, appare più delicata del previsto. Infatti, ci sono pochi club interessati al nigeriano e tutti puntano al prestito per evitare una “spesa” così grande. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti importanti, vista la nuova stagione alle porte e la voglia del Napoli di tornare ad essere competitivo.