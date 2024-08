Neres-Napoli, annuncio sull’attaccante: è tutto vero, piovono conferme sull’affare

Ore calde in casa del Napoli per il mercato in entrata. Arriva, infatti, un annuncio importante sull’attaccante Neres che piace molto alla squadra partenopea. Di seguito riportate le conferme dell’affare

Il Napoli, ieri sera, ha disputato la prima partita della stagione 2024/2025. Infatti, gli azzurri hanno giocato il primo turno di Coppa Italia contro il Modena vincendo ai rigori grazie a un’ottima prestazione di Meret.

Dopo la qualificazione, la squadra di Antonio Conte può concentrarsi sull’inizio della Serie A dove ha in programma la partita contro il Verona domenica 18 agosto alle ore 18.30.

Nel frattempo, la società del Napoli lavora senza sosta sul mercato con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte una squadra che possa competere ad alti livelli. Tra i vari reparti su cui la dirigenza lavora, c’è quello di investire sulle fasce per rinforzare l’attacco dopo l’addio sempre più probabile di Victor Osimhen. Il primo nome sulla lista della società è quello di David Neres, giocatore del Benfica che avrebbe già dato la propria disponibilità al Ds Manna.

Mercato Napoli, le ultime novità sul futuro di Neres

Aumentano sempre più le possibilità di vedere David Neres vestire la maglia del Napoli la prossima stagione. Infatti, è il primo obiettivo per l’attacco della squadra partenopea e il suo arrivo potrebbe essere davvero molto vicino. A dare conferma di ciò, c’è il tecnico del Benfica che ha affermato che il giocatore brasiliano vuole andarsene. Di seguito riportate le sue parole.

Il Benfica ha perso all’esordio in campionato per due a zero contro il Famalicao. Per questa partita, David Neres non era stato convocato e per questo motivo al termine della gara il tecnico delle Aquile, Roger Schmidt, è stato interrogato sulla situazione del giocatore.

L’allenatore ha, infatti, parlato di Neres affermando che può vincere i duelli, sa dribblare, ma la situazione per il suo futuro è chiara.

“l giocatore vuole andare via, ci sono colloqui concreti con il nuovo club. I club sono in contatto”

Inoltre dichiara che lui ha bisogno di giocatori che si impegnino al massimo ed è il motivo anche della non convocazione di Arthur. Oggi, infatti, la squadra aveva due attaccanti per decisione dell’allenatore.

Il giocatore, quindi, è in uscita con il Napoli che sarebbe ad un passo dall’acquisto a titolo definitivo. Un colpo davvero importante per la squadra di Antonio Conte vista l’esperienza del calciatore brasiliano classe 1997.