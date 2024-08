Mercato Napoli, il Benfica non convoca Neres per il match odierno: affare ai dettagli!

David Neres è sempre più vicino al Napoli. L’esterno del Benfica si unirà al club azzurro nelle prossime ore.

Antonio Conte chiama, De Laurentiis risponde. Dopo il match contro il Modena, l’allenatore azzurro ha sottolineato i problemi della rosa azzurra (al momento incompleta). La reazione di Aurelio De Laurentiis non si è fatta attendere, visto l’affare ormai ai dettagli con il Benfica per David Neres.

L’esterno brasiliano è nel mirino azzurro da diverse settimane, ma stamane sono arrivati dettagli importanti. Infatti, la trattativa tra i club si è intensificata sempre più, con il calciatore che vuole solo il Napoli. Nelle ultime ore, un chiaro messaggio è arrivato direttamente dal Benfica.

Neres non convocato dal Benfica: è ad un passo dal Napoli!

David Neres non scenderà più in campo con il Benfica. Il calciatore brasiliano è ad un passo dal Napoli, vista l’operazione ormai ai dettagli con il club lusitano. Come riportato dal quotidiano estero “A Bola” l’ex Ajax non è stato convocato per il match odierno contro il Famalicao. Naturalmente, si tratta di un importante indizio di mercato che gioca a favore del DS Manna e non solo.

L’accordo tra Napoli e Benfica è ormai ad un passo, anche se restano da limare gli ultimissimi dettagli. La richiesta dei portoghesi è di 30 milioni di euro, mentre De Laurentiis si è spinto fino a 25. Non è da escludere un possibile punto di incontro per chiudere l’operazione nel minor tempo possibile.