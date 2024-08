Addio Napoli, nuova pista estera e cessione improvvisa: la trattativa entra nel vivo

In casa Napoli si lavora sia in entrata che in uscita. Occhio ai possibili affari e potrebbero esserci novità nelle prossime ore.

L’esordio stagionale del Napoli non ha convinto tutti, a partire da Antonio Conte fino a tifosi e addetti ai lavori. Gli azzurri hanno dovuto approfittare di un grande Meret per salvarsi ai calci di rigore contro un club di serie B come il Modena e ci sono varie situazioni ancora da verificare.

Nel post gara Conte ha richiamato la società a lavorare sul mercato, manca meno di una settimana all’inizio del campionato e la squadra è incompleta. La priorità è il centravanti con il club che starebbe pensando di chiudere per l’arrivo di Lukaku prima dell’eventuale cessione di Osimhen, un modo per accontentare il tecnico pugliese. Raspadori non ha convinto all’esordio e serve assolutamente una punta di peso di livello.

Due centrocampisti, un esterno ed un attaccante entro fine mercato ma in casa Napoli c’è la consapevolezza che bisogna prima cedere e poi comprare. Diversi giocatori sono in uscita e tra questi c’è il terzino portoghese Mario Rui, ormai da anni bandiera della formazione partenopea. Il Napoli ha concesso qualche giorno di riposo al calciatore e allo stesso tempo ha verificato opzioni sul mercato, non ci sono grosse richieste ma gli azzurri lavorano alle uscite. Nelle ultime ore è spuntato una nuova idea per la cessione.

Napoli, nuovo club sulle tracce di Mario Rui

Si era parlato del possibile approdo di Mario Rui al Valladolid in Spagna, ma il giocatore non è mai stato convinto della destinazione. Situazione differente invece per una nuova suggestiva ipotesi: secondo quanto riporta Il Mattino il giocatore portoghese è finito nel mirino del Galatasaray, storico club turco. Il giocatore sarebbe attratto da questa possibilità e non è quindi esclusa la cessione in questa parte finale del calciomercato.

In questo momento Mario Rui è in uscita dal Napoli, gli azzurri hanno Spinazzola e Olivera in quel ruolo e il giocatore non sembra adatto al modulo di Conte. Il Napoli – secondo il quotidiano – sarebbe aperto anche a cedere in prestito il giocatore, contribuendo ad una parte dell’ingaggio, visto i 2 milioni percepiti dal calciatore portoghese.

Mancano 20 giorni alla fine del mercato e Mario Rui potrebbe partire, i prossimi giorni saranno decisivi per valutare il suo futuro. Gli azzurri lavorano in uscita, Manna è al lavoro per cedere i giocatori ritenuti come esuberi e Mario Rui è uno dei possibili candidati all’addio.