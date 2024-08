Napoli, offerta rifiutata e cambio di programma: Conte ha deciso così

Non si concretizza la cessione di esubero, che ha rifiutato l’unica offerta concreta: Conte ha così preso una inaspettata decisione

Il Napoli è pronto a scendere in campo questa sera per fare il debutto ufficiale in questa stagione. Nel frattempo, però, Giovanni Manna è al lavoro per risolvere diverse questioni di mercato.

Al gong finale di questa sessione mancano sempre meno settimane e ci sono ancora tante cose da fare.

Fra queste, oltre a risolvere la questione Osimhen, c’è il problema esuberi.

In rosa ce ne sono diversi che ancora non hanno trovato sistemazione, e uno di questi è Mario Rui. Il terzino sinistro, in rosa da 7 anni e protagonista sia con Sarri che con Spalletti, è stato messo in uscita.

Non rientra nei piani di Conte, anche per una questione di ruolo: non lo considera un braccetto di sinistra, ruolo nel quale tra l’altro sarebbe coperto da Natan e Mathias Oliveras, né un esterno a tutta fascia a sinistra, dove il tecnico richiede caratteristiche diverse.

Per lui quindi stavolta non c’è spazio, ma la sua cessione è più complicata del previsto. E, nelle ultime ore, è successo anche qualcosa di inaspettato.

Mario Rui ha rifiutato un’offerta, la decisione di Conte

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’unica squadra a farsi avanti concretamente per il portoghese è il Real Valladolid.

L’offerta degli spagnoli però è stata rifiutata da Mario Rui, che ha altre preferenze: restare in Italia oppure tornare a casa, in Portogallo. E per adesso sono arrivati solo interessamenti ma niente di fondato.

Intanto, scrive Il Mattino, Antonio Conte ha deciso di reintegrarlo ed è tornato quindi a lavorare in gruppo dopo diversi giorni di assenza (in comune accordo con la società).

Vedremo se la situazione si risolverà da qui ai prossimi giorni. Per adesso però il giocatore è di nuovo a disposizione, in attesa di offerte più allettanti e vicine alle sue richieste.

Situazione in divenire quindi, così come tante altre: oltre a quella, notissima, di Osimhen, negli ultimi giorni è scoppiato a sorpresa anche il caso Folorunsho.

Stanno per risolversi, invece, altre cessioni: Gaetano è sempre più vicino al Cagliari (anche se il Parma non molla), Cajuste sarà presto annunciato come nuovo acquisto del Brentford.

Mario Rui attende quindi altre offerte prima di prendere una decisione. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e per questo il Napoli chiede una cifra di poco inferiore ai 5 milioni per lasciarlo partire.