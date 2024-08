Napoli-Folorunsho, cosa sta succedendo? Su di lui anche una big di Serie A

Il Napoli e Folorunsho potrebbero presto separarsi. Cosa sta succedendo? Spunta la ‘frattura’ e l’interesse di una big di Serie A.

Si avvicina il primo match ufficiale del Napoli in questa calda estate: la partita contro il Modena rappresenterà il primo banco di prova per la squadra di Antonio Conte dovrà dimostrare di aver assimilato il più possibile nel corso dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Una gara che arriva nel bel mezzo di un’estate rovente dove il mercato non sta dando i frutti sperati: i primi tre colpi messi a segno da Giovanni Manna (Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno) non sono stati seguiti da quelle che dovevano essere altre operazioni importanti per il club azzurro.

Ed allora i tifosi del Napoli dovranno ancora attendere prima di vedere la rosa azzurra completa. Nel frattempo il direttore sportivo sta lavorando su più fronti, uno di questi si è aperto improvvisamente proprio in questi giorni.

Mercato Napoli, addio Folorunsho: cosa è successo?

Micheal Folorunsho ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2029 e sembrava, dunque, che la società avesse deciso di puntare su di lui per la prossima stagione ma anche per il futuro. In questi giorni, però, si è aperto un nuovo scenario che riguarda la sua possibile cessione.

Secondo quanto riportato da ‘TMW’, ci sarebbe stata una vera e propria frattura tra giocatore ed allenatore, al punto da portare il club a valutare le cessione. Su di lui – si legge – ci sarebbe anche il Milan che lo vedrebbe come ottima alternativa a Loftus Cheek.