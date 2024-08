Colpo Napoli, l’allenatore conferma: “Potrebbero esserci delle uscite”

L’allenatore non smentisce anzi conferma la possibile cessione del suo calciatore al Napoli: le dichiarazioni non lasciano spazio ai dubbi

Il Napoli è sempre più vicino ad un importante acquisto. L’incontro recente con i suoi procuratori con Giovanni Manna sono stati positivi: manca l’accordo fra le società, che potrebbe arrivare a circa 25 milioni più bonus.

Stiamo parlando di David Neres, scelto come primo obiettivo dal club azzurro per rinforzare le fasce d’attacco e consegnare ad Antonio Conte una importante alternativa a Politano e Kvaratskhelia.

Che l’acquisto sia più vicino è confermato anche dallo stesso allenatore del Benfica.

Napoli vicino all’acquisto, arriva una conferma

Roger Schmidt, tecnico dei portoghesi, in conferenza stampa ha avuto modo di rispondere anche ad alcune domande proprio sul futuro di Neres.

Non ha confermato ma non ha nemmeno smentito la possibile cessione dell’esterno: “In questo momento è un giocatore del Benfica, ma il mercato è ancora aperto e sappiamo di dover affrontare situazioni come questa”.

L’allenatore ha poi aggiunto: “Ci sono diversi club interessati. Dobbiamo concentrarci su di noi, sul lavoro da portare avanti. Sono consapevole che potrebbero esserci delle uscite ma queste cose non posso gestirle“.

Insomma, la situazione è abbastanza chiara: il Benfica sa benissimo che il calciatore sta spingendo per andare al Napoli. A 27 anni, è per lui questa la possibilità per finire finalmente in un top campionato.

Dopo Ajax, Shakhtar e Benfica, la Serie A sarebbe la prima vera grande vetrina, oltre ovviamente alla Champions League, competizione che l’ha visto protagonista nell’edizione del 2019 con la maglia dei lancieri.