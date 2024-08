Ultim’ora Hermoso, colpo di scena: niente Napoli, giornata decisiva per il suo futuro

Il difensore è stato più volte accostato al club azzurro, ma ora potrebbe andare in un altro club italiano.

Mario Hermoso è stato uno degli uomini di calciomercato accostati più volte al Napoli in questa sessione. Il club azzurro – dopo attente riflessioni – avrebbe però mollato la presa e virato su altri obiettivi. D’altronde la formazione partenopea ha ingaggiato diversi giocatori per il reparto offensivo e ora avrebbe nel mirino altri innesti.

Il giocatore è attualmente svincolato, il suo contratto con l’Atletico Madrid è scaduto e il Napoli è stato tra i club più vicini al suo acquisto. Problemi legati alle commissioni e soprattutto un’estrema abbondanza nel reparto difensivo hanno frenato tutto e al momento il giocatore è senza squadra. Una situazione sorprendente per un top assoluto nel suo reparto, giocatore che abbiamo visto disputare da titolare l’ultima Champions League.

Sfumato o quasi il Napoli nelle ultime ore Hermoso è tornato di moda per due club italiani e ultime indiscrezioni parlano addirittura di una giornata che potrebbe diventare decisiva. Il Napoli non ha affondato visto la permanenza in rosa di Natan e Juan Jesus, ma occhio ad Hermoso e non vanno esclusi colpi di scena riguardo il suo futuro. Intanto il giornalista DAZN Orazio Accomando ha dato interessanti indiscrezioni per il futuro del giocatore.

Hermoso-Napoli, niente da fare: due club di serie A sulle sue tracce

Secondo il giornalista l’entourage di Mario Hermoso sarà a Milano nella giornata di oggi. In agenda incontri sia con l’Inter, da tempo sulle sue tracce, ma anche con il Milan con cui i contatti sono comunque aperti da tempo. Per Accomando quella di oggi può essere una giornata importante per il futuro del calciatore e potrebbe esserci l’accordo per vedere Hermoso in serie A.

L’Inter segue da tempo il centrale spagnolo e Marotta ha un particolare fiuto per i colpi a parametro zero; situazione differente per il Milan che ha già preso Pavlocic e che è molto restio ad offrire importanti commissioni per giocatori, anche a parametro zero. D’altronde il caso Joshua Zirkzee insegna.

Il Napoli attende, Hermoso resta nel mirino ma al momento non è una priorità. La società azzurra è attenta ai colpi a centrocampo e in attacco e i prossimi giorni saranno decisivi per provare a completare i reparti. Prima le uscite e poi le entrate, il mantra della società è chiaro ma occhio intanto a ciò che accade riguardo il centrale difensivo spagnolo.