Osimhen-Chelsea, cosa sta succedendo: ultim’ora da Fabrizio Romano

Ultim’ora dall’esperto di mercato Fabrizio Romano riguardo una possibile cessione di Osimhen al Chelsea: cosa sta succedendo.

La situazione di Victor Osimhen non ha verso di sbloccarsi. Il calciatore nigeriano ha rinnovato negli scorsi mesi con una ricca clausola rescissoria da 130 milioni, con la chiara intenzione di cederlo in questa estate. Fino ad adesso, però, nessun club ha manifestato l’intenzione anche solo di avvicinarsi a questa somma. Tale situazione blocca a sua volta quella di Romelu Lukaku, pupillo di Conte e bomber pronto a rimpiazzarlo.

Le ultime voci di mercato non delineano però una situazione che faccia trapelare ottimismo. Il Paris Saint Germain, club con cui il calciatore ha trovato l’accordo contrattuale, sta infatti continuando a spendere sul mercato negli altri ruoli, senza chiudere, invece, per la cessione di una delle due prime punte presenti in rosa, Goncalo Ramos e Kolo Muani.

Osimhen-Chelsea, le ultime da Fabrizio Romano

Su X, invece, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato la situazione riguardante il Chelsea, il quale rimane interessato al giocatore, ma anche fermo sulle sue posizioni sull’affare. Il club londinese non molla il suo interesse anche dopo gli acquisti di Omorodion e Pedro Neto, ma solo a condizione di una riduzione dell’ingaggio da parte del calciatore e che il Napoli accetti il prestito.

Solo, quindi, in caso di cambio delle condizioni in questo modo, allora, potrà esserci un affondo del Chelsea per il nigeriano. Si tratta, comunque, di una situazione difficilmente accettabile dal club azzurro (il quale vorrà sicuramente una cessione a titolo definitivo), ma anche da parte del calciatore stesso riguardo all’ingaggio.

Insomma, manca ancora tanto alla risoluzione di questa vicenda. Altre squadre all’orizzonte non sembrano vedersi. l’Arsenal al momento non sembra intenzionato all’affondo, mentre forte è l’interesse dei club arabi che, però, non costituiscono una soluzione gradita al calciatore. Si profila quindi un inizio di campionato in cui il Napoli non saprà ancora chi sarà la sua prima punta e con Lukaku ancora ad attendere il via libera per unirsi al club di Conte. Sembra da escludere la circostanza per cui il Napoli possa chiudere per il belga prima ancora di cedere Osimhen, i cui fondi saranno davvero fondamentali per poter effettuare altri colpi in entrata. C’è ancora qualche spiraglio, invece, per la permanenza, ma con una condizione fisica e delle motivazione che saranno tutte da verificare. Insomma, davvero un grande caos.