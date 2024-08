Napoli-Bologna, in vendita i biglietti per la prima di Serie A al Maradona: prezzi e dettagli

Il Napoli ha comunicato i prezzi e i dettagli di vendita dei biglietti per Napoli-Bologna, prima gara del Napoli in Serie A al Maradona.

Il Napoli si appresta all’inizio della stagione, tutto è pronto per vedere finalmente gli azzurri in campo nelle prossime gare ufficiali sotto la guida di Antonio Conte. Il club azzurro giocherà la sua prima gara casalinga domani sera, il 10 agosto, contro il Modena per il primo turno di Coppa Italia.

Il debutto in Serie A del nuovo tecnico alla guida degli azzurri avverrà invece fuori casa, precisamente a Verona, dove i partenopei sfideranno l’Hellas Verona il 18 agosto. La prima casalinga in Serie A ci sarà soltanto il 25 agosto, contro un’avversaria di livello come il Bologna.

Napoli-Bologna, info e dettagli sui biglietti

Il Napoli ha comunicato prezzi e modalità di vendita per i biglietti proprio della gara contro il Bologna del 25 agosto. La vendita si aprirà lunedì 12 agosto alle ore 12.00 e avverrà in due fasi: una prima riservata ai possessori di Fidelity Card e una seconda aperta a tutti.

Nella prima fase, che terminerà ore 23.59 di domenica 18 agosto ed è riservata solo ai possessori di Fidelity Card, ci saranno anche dei prezzi più bassi:

Settore Intero Fidelity Ridotto Fidelity U30 CURVE INFERIORI € 20 € 14 CURVE SUPERIORI € 35 € 25 DISTINTI INFERIORI € 45 € 30 DISTINTI SUPERIORI € 60 € 45 DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 70 € 50 TRIBUNA NISIDA € 85 € 60 TRIBUNA POSILLIPO € 100 € 70 TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 120 € 85

La seconda fase aperta a tutti inizierà lunedì 19 agosto alle ore 12.00 fino ad esaurimento posti e prevederà dei prezzi leggermente rialzati:

Settore Intero Vendita Libera Ridotto U30 CURVE INFERIORI € 25 € 20 CURVE SUPERIORI € 40 € 30 DISTINTI INFERIORI € 55 € 40 DISTINTI SUPERIORI € 70 € 55 DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 80 € 60 TRIBUNA NISIDA € 95 € 70 TRIBUNA POSILLIPO € 115 € 85 TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 135 € 100

Fischio d’inizio, come detto, che avverrà domenica 25 agosto alle ore 20.45: c’è già un’attesa febbrile per vedere all’opera il nuovo Napoli di Antonio Conte, aspettando magari nuove sorprese dal calciomercato.