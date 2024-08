Addio Napoli, Conte sta per salutare un altro giocatore dopo Cajuste

Nelle prossime ore, oltre a Cajuste, Antonio Conte potrebbe dire addio ad un altrio giocatore della sua rosa.

Il Napoli di Antonio Conte è sempre più vicino all’esordio ufficiale. Sabato prossimo, infatti, gli azzurri saranno di scena allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Modena di Pierpaolo Bisoli nel primo turno dell’edizione di quest’anno della Coppa Italia. A Fuorigrotta ci sarà il sold out, anche se i tifosi sono molto attenti su un altro fronte: il calciomercato.

Queste, di fatto, sono settimane davvero calde di questa sessione di campagna acquisti estiva. Anche perché intorno al Napoli ci sono diverse trattative. Una di queste riguarda Jens Cajuste. Lo svedese, infatti, sta per andare a giocare con il Brentford in prestito con obbligo di riscatto (che scatterà in caso di permanenza in Premier League). Tuttavia, oltre al centrocampista, Antonio Conte potrebbe salutare a breve un altro giocatore.

Calciomercato Napoli, su Cheddira ci sono Valencia e Cagliari: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, su Walid Cheddira c’è da registrare l’interesse sia del Valencia che del Cagliari. Con la cessione dell’ex Frosinone, dunque, il Napoli potrebbe avere più forza in sede di calciomercato.

Con i soldi percepiti dalla possibile cessione di Walid Cheddira, il Napoli avrebbe più possibilità di chiudere per i diversi profili che sta seguendo. Quelli più caldi sono ovviamente quelli di Gilmour, Brescianini e David Neres.