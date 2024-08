Napoli-Lukaku, il Chelsea è indispettito: le posizione del club

Che succede in casa Chelsea? Spunta il retroscena riguardo la situazione di Romelu Lukaku ed il Napoli di Antonio Conte.

I tifosi del Napoli aspettano l’evolversi delle cose. Il mercato potrebbe accendersi da un momento all’altro con Romelu Lukaku al centro dei desideri: l’attaccante belga è stato individuato da Antonio Conte come elemento ideale per la formazione azzurra, ma ancora non si è arrivati ad una quadra definitiva per il suo arrivo all’ombra del Vesuvio.

Cosa manca? In primis l’addio di Victor Osimhen che libererebbe il posto per Big Rom, ma anche in questo caso la situazione è complessa: il Paris Saint Germain non paga la clausola da 130 milioni sul contratto del calciatore, il Napoli potrebbe abbassare le pretese ma non vorrebbe discostarsi dai 100 milioni di euro.

Napoli-Lukaku, il Chelsea è indispettito: il motivo

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Il Mattino’, il Chelsea sarebbe indispettito: il club londinese avrebbe già ceduto Lukaku all’Aston Villa se solo avesse avuto l’ok del giocatore stesso che, però, vuole aspettare il Napoli e tornare a lavorare con Antonio Conte.

I blues spingeranno ancora per convincere Lukaku ad accettare l’Aston Villa, ma ad oggi la posizione di Lukaku sembra ferma: il bomber vuole il Napoli ed aspetterà il club azzurro, al netto di quelli che possono essere gli umori in casa Chelsea.