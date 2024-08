“La trattativa viaggia spedita”: mercato Napoli, incontro con l’agente e chiusura vicina!

Ieri l’incontro con l’agente, i lavoro viaggiano in maniera spedita: il Napoli è pronto a chiudere un colpo importante per l’attacco.

Il mercato del Napoli, dopo giorni di apparente stasi, potrebbe finalmente riaccendersi in maniera importante. Giovanni Manna sa bene che per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte servono altri colpi, soprattutto in attacco dove l’addio di Victor Osimhen sembrava più imminente del previsto. Il nigeriano non ha ancora trovato una nuova sistemazione, probabilmente servirà un po’ tempo.

Dal canto suo, però, il direttore sportivo deve andare a puntellare quei reparti dove c’è necessità di agire. In queste ore è il nome di David Neres a risuonare in maniera importante all’interno dell’ambiente azzurro: il giocatore brasiliano ha attirato l’attenzione del Napoli, ed ora sembra davvero si possa andare verso la definizione di una trattativa molto importante.

Il Benfica ed il Napoli si stanno accordando per cercare una soluzione che possa fare al caso di tutti: 25 milioni di euro più 5 di bonus, su questa base si dovrebbe sviluppare la chiusura dell’affare tra i due club. Un’operazione che richiederà uno sforzo economico non indifferente. Neres, però, sembra davvero aver convinto Manna ed il Napoli al punto da convincere tutti a fare questo tipo di passo importante verso il calciatore brasiliano.

Napoli-Neres, cosa manca per chiudere tutto?

Secondo quanto riportato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, l’operazione per portare David Neres a Napoli sarebbe davvero ad un passo dalla sua conclusione. I due club sono vicini ma ovviamente stanno continuando a lavorare per limare quelli che dovrebbero essere i dettagli. Il mercato nasconde tutta una serie di insidie da evitare, e Giovanni Manna questo lo sa benissimo.

Al tempo stesso, il Napoli ha trovato anche una sorta di accordo con il giocatore: David Neres dovrebbe firmare un contratto fino al 2029 da 3 milioni di euro a stagione, stando a quanto riporta ancora il Corriere dello Sport. Una cifra, anche in questo caso, davvero importante che il Napoli sarebbe disposto a spendere. Il club, in questo modo, dimostrerebbe di credere fermamente nel calciatore e di volersi inserire in maniera importate all’interno del progetto.

Ieri Giuliano Bertolucci, l’agente di Neres e socio di Kia Joorabchian, è arrivato in quel di Roma ed avrebbe avuto – si legge – un contatto diretto con il direttore sportivo del Napoli. Si sta lavorando per arrivare ad una conclusione definitiva nel più breve tempo possibile.