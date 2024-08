Napoli, c’è distanza per David Neres: la cifra richiesta dal Benfica

Si continua a trattare per David Neres, il Napoli non ha ancora raggiunto la cifra richiesta dal Benfica: tutti i dettagli

Il Napoli ha messo David Neres come obiettivo principale per l’attacco. Giovanni Manna è al lavoro in questi giorni per completare il quadro delle uscite. Per Gianluca Gaetano si tratta sia col Parma, sia col Cagliari, mentre Jens Cajuste verrà ceduto sicuramente al Brentford. La trattativa è in dirittura d’arrivo e si concluderà in prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni.

Mentre per David Neres la trattativa va avanti in modo serrato, è la prima scelta del Napoli per rinforzare la batteria di esterni. Il brasiliano ha già detto sì alla proposta del club partenopeo, trovando un accordo con Giuliano Bertolucci. Tuttavia, va trovato l’accordo con il Benfica che inizialmente chiedeva almeno 40 milioni di euro.

Decisamente troppo per il Napoli, che sta lavorando per abbassare la richiesta iniziale. David Neres, inoltre, al Benfica è chiuso dal rinnovo di Angel Di Maria fino al 30 giugno 2025 e dall’ottimo rendimento di Gianluca Prestianni. Il brasiliano, dunque, ha voglia di una nuova esperienza dopo essersi espresso su ottimi livelli nel campionato portoghese. E ha dato priorità ai partenopei rifiutando le altre offerte.

Napoli, prosegue la trattativa per David Neres

Secondo quanto riferito da ‘Record’, il Benfica inizialmente voleva 40 milioni di euro per cedere David Neres. Tuttavia, la richiesta è calata, ma il club portoghese vorrebbe comunque che il Napoli raggiungesse i 30 milioni. Si tratta con assiduità, Bertolucci è in Italia e dovrebbe incontrare Manna.

Resta da capire se il Benfica accetterà di lasciar partire David Neres per 25 milioni. E se il Napoli concluderà delle cessioni nel più breve tempo possibile per piazzare il colpo. L’esterno offensivo brasiliano è stato pagato dai lusitani circa 15 milioni di euro due anni fa dallo Shakhtar.

Su di lui c’erano il Besiktas e il PSV, prontamente rifiutate dal giocatore. David Neres nel corso della sua carriera si è dimostrato un grande calciatore, anche se ha subito diversi infortuni molto duri, che ne hanno pregiudicato il rendimento. Bisogna capire se l’intermediazione di Bertolucci potrà essere utile per far abbassare le richieste al Benfica.

Ma in ogni caso, servirà uno sforzo importante di Aurelio De Laurentiis. Accontentare Conte sul mercato è la priorità, il patron sa bene che farlo vorrebbe dire completare una rosa che l’anno scorso ha mostrato diversi punti deboli.