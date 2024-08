Napoli-Modena, Conte ha una certezza: potrà puntare su due calciatori

In attesa di altri colpi dal calciomercato, Antonio Conte ha la certezza di poter contare su due calciatori contro il Modena.

La rosa del Napoli sembra ancora non al completo, nonostante l’inizio della stagione azzurra sia già sabato per la gara di Coppa Italia contro il Modena. In questo match, così, Conte non potrà ancora contare sul Napoli che vorrebbe davvero avere: in particolare, ci sono ancora dubbi in relazione alla prima punta.

Infatti, il Napoli deve ancora provvedere a trovare una soluzione riguardo il futuro di Victor Osimhen: il nigeriano sembrava destinato all’addio dopo il rinnovo con clausola da 130 milioni, ma nessun club ha avanzato l’intenzione di pagare questa cifra. Resta così bloccato anche l’arrivo in entrata del pupillo del nuovo allenatore Lukaku, acquisto inevitabilmente legato alla cessione dell’attuale attaccante del Napoli.

Napoli-Modena, come Conte sostituirà Osimhen

La gara contro il Modena si prospetta, così, piena di incognite sulla prima punta, dato che Osimhen non ha partecipato fin qui a nessuna delle amichevoli giocate dal Napoli. Per Conte, non ci sarebbero però troppi problemi: come già successo in passato, Conte potrà puntare su Jack Raspadori e Giovanni Simeone.

I due attaccanti si sono rivelati negli ultimi due anni come delle eccellenti soluzioni in tutte le occasioni in cui Osimhen ha avuto problemi fisici. Stavolta, la causa della sua assenza non si vede in un infortunio ma nel mercato, ma ci sono due soluzioni pronte a non farlo rimpiangere in attesa del nuovo futuro bomber.