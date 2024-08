Mario Rui, confermate le notizie sul futuro: c’è un accordo con il Napoli

Ricevono conferma le notizie su un possibile addio di Mario Rui: cosa sta succedendo in queste ore con il Napoli.

Il futuro di Mario Rui incomincia a delinearsi in una direzione sempre più precisa. Dall’inizio del calciomercato, infatti, il suo agente Mario Giuffredi ha espresso il desiderio del calciatore di riavvicinarsi al suo paese nativo, il Portogallo. Il procuratore non ha mai escluso le possibilità di permanenza, affermando come ad essere decisive saranno sempre le valutazioni del nuovo allenatore Conte.

Da stamattina, sono ricominciate a rincorrersi nuove notizie su un suo possibile addio: il calciatore non era infatti presente quest’oggi all’allenamento a Castel di Sangro. Ulteriori indiscrezioni del pomeriggio confermato questi scenari.

Mario Rui verso l’addio: cosa filtra sul futuro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mario Rui infatti non avrebbe partecipato all’allenamento odierno per motivi di mercato. Il terzino è così da considerarsi in uscita e si è accordato con il Napoli di valutare nuovamente la sua situazione dopo la gara di Coppa Italia contro il Modena del 10 agosto. Il suo ritorno, tra l’altro, è conciso con il ritorno di un altro calciatore del ruolo, cioè Mathias Olivera, rientrato dopo le ferie post Copa America.

Sembra quindi pronto a regalare un nuovo colpo di scena il mercato del Napoli, portando all’addio del calciatore con la permanenza più longeva all’interno del club. Il portoghese firmò per il Napoli nell’estate del 2017 con il ruolo di vice dell’algerino Faouzi Ghoulam. Il grave infortunio patito dal titolare sulla corsia mancina portò però Rui a diventare, di fatto, la prima scelta del ruolo per tutto il campionato, chiusosi con la beffa del secondo posto con 91 punti. Attualmente, Rui è l’unico calciatore di quella rosa, guidata da Maurizio Sarri, ancora presente nel club.

Il suo addio quindi, per quanto giusto per una serie di ragioni tattiche, porterebbe allo smantellamento di un ulteriore pezzo di cuore di ogni tifoso azzurro. Mario Rui è stato il titolare della fascia sinistra difensiva per la maggior parte della sua esperienza partenopea, vedendo conteso il suo posto conteso solo dall’arrivo di Mathias Olivera nell’estate del 2022. Adesso, l’ulteriore arrivo di Spinazzola potrebbe chiudere definitivamente per lui le porte con la sua esperienza napoletana, fatta di sette anni di enorme professionalità e condite dallo Scudetto vinto sotto la guida di Luciano Spalletti. Si attendono le prossime settimane per capire la nuova destinazione del terzino e se il suo addio verrebbe rimpiazzato dall’acquisto di un altro terzino sinistro o di un difensore centrale mancino.