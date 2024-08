Napoli, assenza concordata: “Mario Rui non si allena, è in uscita”

Mario Rui non si sta allenando con il Napoli questa mattina nel ritiro di Castel di Sangro: l’assenza è stata concordata

Il Napoli si sta allenando questa mattina a Castel di Sangro. Il ritiro è agli sgoccioli, sono le ultime sedute prima di tornare a casa e preparare la sfida al Modena di sabato. Sono giorni caldi per il mercato dei partenopei, che devono vendere per sbloccare il mercato in entrata e sfoltire la rosa con giocatori che non rientrano più nei piani di Antonio Conte.

Tra questi, c’è anche Mario Rui che questa mattina non si allena. E’ un’assenza concordata, il suo addio ormai appare scontato. Si era parlato molto di un suo ritorno in Portogallo, anche se non sono ancora arrivate offerte ufficiali al Napoli.

Napoli, Mario Rui non si allena: out fino al Modena

Ciro Troise, giornalista del Corriere della Sera, ha postato un tweet riguardo la situazione di Mario Rui: “Olivera e Coli Saco rientrano dalle vacanze post Coppa America e Olimpiadi. Sul campo del Patini non c’è Mario Rui, che è in uscita dal Napoli. Il club ha concordato con il portoghese la sua assenza dagli allenamenti in gruppo fino al match contro il Modena“.

Mario Rui ha un contratto fino al 30 giugno 2026 e negli ultimi giorni si sono fatte forti le voci riguardo un suo addio in prestito con diritto di riscatto. Il suo desiderio è quello di tornare in Portogallo dopo tanti anni vissuti in Italia. In questi giorni precedenti alla sfida col Modena potrebbero arrivare delle novità.