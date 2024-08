Giovanni Manna | Chi è il direttore sportivo SSC Napoli

Giovanni Manna ha lasciato la Juventus per andare al Napoli, grazie all’opera di inseguimento di Aurelio De Laurentiis. È il nuovo direttore sportivo della squadra. Manna è stato scelto per aiutare il Napoli a migliorare dopo un pessimo decimo posto l’anno scorso.

Biografia e Carriera di Giovanni Manna

Giovanni Manna è nato nel 1988 a Vallo della Lucania, in Salerno. È un professionista del calcio con un curriculum di successo. Ha ottenuto il diploma da direttore sportivo nel 2017, dopo aver laureato nel 2012.

Ha iniziato nel 2009 come talent manager nel calcio dilettantistico. Nel 2013-14 è diventato club manager del Forlì. Poi è andato in Svizzera, lavorando come team manager e talent manager del Chiasso dal 2014 al 2015.

Giovanni Manna Profilo Professionale

Nel 2017-18, Giovanni Manna è stato direttore sportivo del Lugano. Ha lavorato con la prima squadra e il tecnico Zdenek Zeman. Questa esperienza ha migliorato le sue competenze nel calcio.

Dopo la Svizzera, Giovanni Manna è andato alla Juventus e poi al Napoli. Ora è il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Giovanni Manna interviste e Successi Sportivi

Giovanni Manna è il direttore sportivo della SSC Napoli. Ha fatto molte interviste e ha avuto molti successi. Ha lavorato con Cristiano Giuntoli, l’uomo dello scudetto Napoli.

Ha partecipato a tutte le foto importanti con i nuovi giocatori e i rinnovi contrattuali. Nel dicembre 2023, Manna ha vinto il premio USSI 2023 come Dirigente dell’Anno. Questo premio lo ha riconosciuto per il suo lavoro nello sviluppo dei giovani talenti.

Le sue interviste sono spesso al centro dell’attenzione. I tifosi apprezzano le sue parole e la sua visione strategica. Manna lavora con passione e dedizione per costruire squadre vincenti.

“Il mio obiettivo è sempre stato quello di creare squadre forti, competitive e capaci di raggiungere importanti traguardi. Lavorare con passione e determinazione è la chiave per il successo.”

Le sue parole mostrano la sua filosofia e impegno. Grazie alla sua esperienza, Manna è un professionista rispettato nel calcio italiano.

Giovanni Manna direttore sportivo SSC Napoli

La sua nomina segue l’addio di Mauro Meluso, che ha lasciato il Napoli. Manna dovrà lavorare con il nuovo allenatore Antonio Conte.

Le responsabilità di Giovanni Manna includono:

Supervisionare lo scouting e il reclutamento dei talenti

Gestire le trattative di mercato per acquisti e cessioni

Lavorare con l’allenatore per costruire una squadra forte

Monitorare le prestazioni della prima squadra e del settore giovanile

Rappresentare il Napoli nelle relazioni con altri club e figure chiave

La nomina di Giovanni Manna è vista come un’importante mossa per rafforzare il Napoli. Sarà fondamentale per affrontare le sfide della prossima stagione.

Le sfide di mercato per Manna al Napoli

Giovanni Manna inizia la sua avventura come direttore sportivo del Napoli. Ha davanti molte sfide nel mercato per costruire la squadra del futuro.

Giovanni Manna Carriera Sportiva al Napoli

In carriera, Giovanni Manna ha saputo valorizzare i giovani talenti. Questa esperienza sarà cruciale per costruire una squadra competitiva nel calcio italiano.

“La mia priorità sarà quella di creare una squadra competitiva, mantenendo la valorizzazione dei nostri giovani talenti come punto di forza.”

Le parole di Giovanni Manna hanno già entusiasmato i tifosi del Napoli. Il suo lavoro nel calciomercato Napoli sarà chiave per il futuro della società.

La linea verde di Giovanni Manna al Napoli

Giovanni Manna è un grande esperto nel trovare e crescere i giovani talenti. Ha lavorato come responsabile dell’Under 19 e della Next Gen alla Juventus. Quest’anno, ha scoperto talenti come Fagioli, Miretti, Iling Jr. e Soulé, che hanno poi debuttato in prima squadra.

Il suo lavoro aiuterà il Napoli a crescere e la linea verde è al centro della sua strategia.

Manna cercherà di trovare e valorizzare i migliori talenti del Napoli. Questo aiuterà la squadra a crescere e a mantenere un alto livello. L’attenzione ai giovani è chiave per il successo del Napoli.

Giovani Talenti Valorizzati da Manna Ruolo Esordio in Prima Squadra Fagioli Centrocampista Juventus Miretti Centrocampista Juventus Iling Jr. Attaccante Juventus Soulé Attaccante Juventus

Con la sua esperienza, Giovanni Manna sarà fondamentale per il Napoli.

Giovanni Manna è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Arriva dalla Juventus con esperienza e competenze. Sarà importante per guidare la squadra e lavorare con l’allenatore per migliorare il Napoli.

Con Manna, il Napoli vuole tornare ai vertici del calciomercato napoli. Si considera un’opportunità per rilanciare le ambizioni del club. Grazie alla sua abilità nel scouting, il Napoli potrà competere ai massimi livelli.

Il Napoli, con Manna, mira a migliorare la classifica e conquistare nuovi traguardi. La sua nomina è un segnale di fiducia e rinnovamento. Il club vuole essere una delle realtà di spicco del calcio italiano.