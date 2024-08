Colpo Napoli, Manna pronto a chiudere: previsto un incontro nelle prossime ore

Il club azzurro lavora al colpo e potrebbe chiudere nelle prossime ore. Manna è letteralmente scatenato. Occhio all’affare.

Le prossime ore sono decisive per il mercato del Napoli e presto potrebbero arrivare importanti novità, Giovanni Manna lavora per rinforzare la rosa e regalare importanti innesti ad Antonio Conte. La priorità è ancora il centravanti che vive però un momento di standby e il club azzurro potrebbe chiudere un altro colpo.

La società vede una situazione particolare in entrata e in uscita, diversi calciatori potrebbero lasciare presto mentre altri arrivare e il mercato azzurro è in costante movimento. Si è parlato molto di uscite nelle ultime ore ma il Napoli potrebbe effettuare un colpo a sorpresa, piuttosto importante. Un innesto per la fascia che consentirebbe a Conte di sostituire Lindstrom e completare questa zona di campo. L’affare sembrerebbe davvero a buon punto.

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha condiviso che il Napoli è pronto a chiudere per la stella del Benfica David Neres. Le parti sono piuttosto vicine e domani il club incontrerà gli agenti del calciatore per limare gli ultimi dettagli, poi si lavorerà con il club portoghese ma la società azzurra fa sul serio e vuole chiudere il prima possibile.

Napoli, affare vicino alla chiusura

David Neres potrebbe presto essere un nuovo calciatore del Napoli. Dal Portogallo parlano di un’offerta di 20 milioni di euro, il Benfica ne chiede 25 ma il giocatore spinge per la cessione e l’affare appare in dirittura d’arrivo. Il giocatore è piuttosto gradito a Conte che completerebbe cosi le fasce, ci sono ottime sensazioni e gli azzurri potrebbero cosi definire l’affare.

Neres è un talento brasiliano classe 1997, il Napoli segue da tempo il giocatore ed ora è pronto a chiudere. Oltre al Benfica David ha giocato con il San Paolo (club dove è cresciuto), Ajax, Shakhtar Donetsk e infine appunto con i lusitani, club con il quale milita dal 2022.

Nell’ultima stagione Neres ha disputato 36 presenze realizzando 15 reti in campionato e mostrando grandissime giocate. Diversi club lo hanno inseguito nelle ultime settimane ma ora il Napoli sarebbe in pole e sembrerebbe intenzionato a chiudere l’affare il prima possibile.