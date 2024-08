Brescianini e non solo: pronto il doppio affare fra Napoli e Frosinone

Il Napoli e il Frosinone lavorano ad un doppio affare: non sarebbe coinvolto solo il centrocampista Marco Brescianini.

Il Napoli dovrà chiudere al più presto gli ultimi colpi utili a costruire una grande rosa per Antonio Conte. Il club azzurro, dopo una partenza sprinti in cui ha subito acquistato Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, è stato bloccato da qualche problema nel mercato in uscita nella chiusura di altri acquisti.

Uno dei calciatori in attesa che si sblocchi questa situazione è Marco Brescianini. Il centrocampista del Frosinone rappresenta un profilo molto gradito all’allenatore Conte, ma senza un’uscita nel reparto fra Gaetano e Cajuste non potrà arrivare.

Brescianini e non solo: doppio affare Napoli-Frosinone

Rimarca questa situazione la redazione di Radio Punto Nuovo, secondo cui sarebbe davvero fatta per il suo acquisto. Si attende solo la cessione di Gaetano al Parma per l’ufficialità. Non solo: col Frosinone si starebbe discutendo anche di un’altra operazione che è, però, slegata a questa: si tratta di quella che vedrà il trasferimento di Iaccarino al club ciociaro.

Il calciatore della Primavera azzurra è emerso brillantemente nel corso di questo ritiro con Conte e potrebbe effettuare il grande salto verso la Serie B. Il suo sarebbe un profilo molto gradito nel Frosinone, sia al ds Angelozzi, che all’allenatore Vivarini. L’operazione che lo riguarda, però, sarebbe del tutto scollegata da quella Brescianini e non si tratterebbe di uno scambio. Solo attesa per vedere questo nuovo centrocampista in maglia azzurra: si potrebbe chiudere addirittura prima dell’inizio del campionato.