Sogno Chiesa per Lotito: trovata anche la soluzione per l’ingaggio

Per Federico Chiesa c’è anche un’ipotesi che lo porterebbe alla Lazio: è il sogno di mercato di Claudio Lotito

Il mercato in entrata del Napoli è bloccato dalla mancata cessione di Victor Osimhen. La clausola rescissoria di 130 milioni di euro non è stata, almeno fin qui, pagata da nessuno. Uno dei possibili obiettivi per il club partenopeo era Federico Chiesa, ma i costi onerosi della trattativa hanno frenato tutto, a maggior ragione senza cessioni.

Servono almeno 25-30 milioni per accontentare la Juve, mentre il giocatore chiede uno stipendio molto alto, intorno ai 5,5 milioni. E senza cessioni, il Napoli non può permettersi di aggiungere un giocatore così prestigioso alla già folta batteria di esterni offensivi. Si sta parlando tanto di Inter, con Marotta e Ausilio che però vorrebbero approfittare di un suo arrivo a parametro zero l’anno prossimo.

Ma spunta anche l’ipotesi Lazio, con il presidente Claudio Lotito che vorrebbe dare una scossa al mercato con l’arrivo di un grande giocatore. Ha perso Luis Alberto, Daichi Kamada e Ciro Immobile e va alzata la qualità della rosa per essere competitivi su più fronti. Marco Baroni ha bisogno di un esterno e Chiesa può essere una soluzione per la Lazio.

Lazio, Lotito sogna il colpo Chiesa: il punto

Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, la Lazio vorrebbe acquistare Chiesa dalla Juventus con Lotito che sogna di dare questo colpo top a Baroni. Il nodo ingaggio sarebbe ‘risolto’ così: con i biancocelesti verrebbe spalmato su 4 anni, scendendo sui 4 milioni di euro a stagione bonus compresi.

Una soluzione che non è detto venga accettata da Chiesa. In più, bisogna considerare che la Lazio non farà la Champions League l’anno prossimo. E il desiderio dell’esterno offensivo della Juve è proprio quello. Inoltre, il procuratore Fali Ramadani si è già attivato da diverse settimane per proporre il suo assistito in Premier League.

Ma per adesso il tutto si è concluso con un nulla di fatto, l’unica big inglese a esprimere un interesse – senza però presentare offerte – è il Tottenham. La Juventus intanto attende l’evolversi della situazione, Chiesa non rientra più nei piani del club bianconero e Thiago Motta aspetta un nuovo esterno.

Chiesa sta vivendo una situazione da esubero di lusso. Il Napoli è ormai defilato, la Roma ha deciso di puntare su Matias Soulé. Il Milan è al completo e l’unica che potrebbe puntarci è l’Inter, anche se i costi sono proibitivi.