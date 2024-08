Napoli, altro che permanenza: cessione a sorpresa per un azzurro

Situazione a sorpresa in casa Napoli: un azzurro che sembrava poter restare sembra invece avvicinarsi alla cessione.

Il Napoli continua a proseguire il suo mercato in uscita, fatto di tanti esuberi da piazzare. Non solo: ci sono diversi calciatori che aspettavano la valutazione del nuovo allenatore Antonio Conte in ritiro per una valutazione definitiva sul loro futuro, con, quindi, anche possibilità di permanenza piuttosto alte.

Sembrava aver convinto tutti fra questi Walid Cheddira, punta marocchina acquistata nello scorso calciomercato dal Bari e subito girato in prestito al Frosinone. Dopo un campionato da 7 gol (fra cui proprio una doppietta al Maradona contro il Napoli), si pensava ad una sua permanenza dopo un precampionato covincente.

Cheddira, si avvicina la cessione in Serie A

I piani sembrano però essere diventati diversi: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, starebbe proseguendo la trattativa fra Napoli e Cagliari per lui. L’accordo potrebbe chiudersi in prestito, i due club discuteranno nei prossimi giorni riguardo alla possibilità di inserire un’opzione d’acquisto.

Cambierebbe quindi tutto per lui, dopo le discussioni riguardanti una sua permanenza. Dietro questa scelta, anche probabilmente quella di puntare definitivamente sul Cholito Simeone come punta di riserva. Vedremo se la trattativa suddetta verrà effettivamente conclusa.